Kalyon Enerji, Türkiye’nin yarınlarına ‘güneş’ açtırıyor

Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakma hayali ile hız kesmeden faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, sürdürülebilir enerjiye duyulan inanç ve ekonomiye katma değer sağlamak vizyonuyla faaliyete soktuğu Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda, doğayı iyileştirecek enerjiler üretiyor. Kalyon PV, dört farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES’in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kWh’lik enerji üretecek.

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle konu hakkında bir açıklama yapan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, “Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC’lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor” dedi.

Karapınar GES, 2 milyon tonun üzerinde karbon salınımını önleyecek

Türkiye’nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa’nın en büyük enerji santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam da bu noktada Türkiye’nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamak adına hayata geçirilmiş en büyük yatırımların başında gelirken, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla da doğrudan mücadele ediyor. Dünya Bankası’nın çevresel risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uygulamalarının büyük bir titizlikle uygulandığı Kalyon Karapınar GES, çevre ve sosyal etki açısından da kritik bir öneme sahip. Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak.

“Daha yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilirliği odağımıza aldık”

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî bir sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV’de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megawatt gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye’nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Ata, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yenilebilir enerji, bir çevre meselesi olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğinin hayati unsuru haline gelmiştir. Biz bu bakış açısıyla yalnızca bir güne değil, her güne 5 Haziran Dünya Çevre Günü bilinciyle yaklaşıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz.”