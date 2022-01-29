Kaliteli Standartları ve Teknolojik Alt Yapısı ile Fark Yaratan Armis İnovatif Ürünleri ile Trendleri Belirliyor

Fuarda Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın yer aldığı yeni reklam kampanyası ile dikkat çeken Armis, İstanbul Fuar Merkezi’nde (Yeşilköy) 2.hol 237 numaralı stantta yerini aldı.

Yatak sektöründe yeni pazarlara açılma fırsatı yaratan fuarla ilgili hedeflerini açıklayan Armis Yatak, Artemis Halı ve Etrofil iplik markalarını bünyesinde bulunduran ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, 50 bin metrekarelik üretim tesisimizde yatak, baza ve başlık üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 400’ün üzerinde satış noktamız, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan geniş ihracat ağımızla büyümeye devam ediyoruz. 2022 yılında iç pazar ciromuzu üç katına ihracat ciromuzu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Armis olarak, ilk önceliğimiz insan sağlığına büyük etkisi olan ürünlerimizin kalitesidir. Teknolojik alt yapımız, full otomasyon sistemimizle ürettiğimiz inovatif ürünlerimiz pazarda fark yaratıyor” dedi.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda 2022 hedeflerini açıklayan ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Yatak mobilyanın yanında verilen bir ürün olmaktan çıktı. Önümüzdeki yıl oldukça iddialı hedeflerimiz var. Kadir İnanır ile çektiğimiz yeni reklam kampanyamız büyük ses getirdi. Yurt içindeki satış noktalarımızı önümüzdeki yıl yüzde 50 artırarak 600’ün üzerine çıkaracağız. 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuzun yüzde 15’ini ihracattan sağlıyoruz. Bu oran her yıl artarak büyüyor. Dünyadaki son üretim teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Baza hattımız için robot CNC makinası yatırımı yaptık, üretim kapasitemiz 4 kat arttı. Paket yay üretimimiz ile farklılaşıyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nda oluşturacağımız yeni ülke pazarlarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki tüm hedeflerimize ulaşacağımıza şüphemiz yok” dedi.

Kalite standartları yüksek, inovatif ürünlerle pazarda var olduklarını belirten Batallı, “Armis olarak kurulduğumuz günden bu yana ürün geliştirmeye büyük önem veriyoruz ve yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz. Son teknolojiyi yakından takip ederek Ar-Ge yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kan dolaşımını rahatlatan vücuda uygulanan basıncı azaltarak çok daha konforlu uyku uyumayı sağlayan ürünlerimizi TSE onaylı Güvenli Üretim Belgemiz ile üretiyoruz.” dedi.