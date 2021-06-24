Kaleseramik, ABD’nin en büyük seramik fuarı Coverings 2021’e hazırlanıyor

Türkiye’nin lider Avrupa’nın 4’üncü dünyanın ise 15’inci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik, Amerika’nın en büyük ve dünyanın en önemli seramik fuarları arasında gösterilen Coverings Fuarı’nda, yaşam alanlarını yeniden tasarlayan doğa dostu, yenilikçi ürünleriyle geleceğin mimarisine ışık tutmaya hazırlanıyor.

Her biri alanında öncü markalar olan Kalebodur, Çanakkale Seramik, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale’nin yenilikçi ürünlerini dünya pazarına sunmaya hazırlanan Kaleseramik, yeni koleksiyonlarıyla birlikte, özellikle seramik sektöründe devrim niteliği taşıyan Kalesinterflex ürünüyle de fuarın ilgi odağı olmayı hedefliyor. Fuarda; seramiğin konvansiyel kullanımını genişleten ve kullanıcılara sınırsız yaratıcılığın kapılarını açan Kalesinterflex’in, yeni kullanım alanları öne çıkacak.

“Amerika’ya geleceğin mimarisini götürüyoruz”

Teknolojinin sürekli geliştiği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da öne çıktığı yapı malzemeleri sektöründe, Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Hepimiz sadece Kaleseramik’in değil, tüm Kale Grubu’nun Ar-Ge’deki başarısıyla gurur duyuyoruz. Çünkü Ar-Ge’yi daima bizi geleceğe taşıyacak önemli bir köprü olarak, görüyoruz. Bugün; Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’mizde, sektöre yön verecek, inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda; atıkların önlenmesi, hammaddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, gibi birçok projeyi yürütüyoruz.

Dünyada, Kalesinterflex (porselen levha) teknolojisine yatırım yapan ve bu teknoloji ile üretime geçen ilk şirketiz. Yaklaşık 16 yıldır, insan, teknoloji ve tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler sayesinde; 3, 5 ve 6 milimetre incelik, 100x300, 120x360 santimetre boyut alternatifleri ile Türkiye’nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen seramik karosu Kalesinterflex’in üstün özelliklerini kullanarak, sektöre pek çok yenilikçi ürün kazandırdık. Özellikle son olarak geliştirdiğimiz yeni ürün grubumuz T-ONE by Kale ürünleri ile Kalesinterflex’i yaşayan mekanların yenilikçi yüzü haline getirdik. Bugün gelinen noktada ise, dünyanın en büyük seramik karo üreticisi Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğimiz Kalesinterflex, mutfaklarda tezgâh, banyolarda mobilya, yaşam alanlarında masa, TV ünitesi hatta duvar tablosu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Kalesinterflex, kullanım alanlarının artmasıyla hem sektörümüzün önünü açıyor hem de bizim uluslararası arenadaki en önemli oyunculardan biri olma rolümüzü daha da güçlendiriyor” dedi.

“Küresel pazarda büyümeyi hedefliyoruz”

Seramik sektörünün, ülkemizin gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada söz sahibi olduğu sektörlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Altuğ Akbaş, “Türkiye’nin, bugün dünya seramik liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında Kaleseramik, büyük ve öncü bir role sahip. Kaleseramik olarak, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme hedeflerinde de yine küresel pazara odaklanan, ülkemizin bu alanda da lider ve en güçlü markasıyız. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 100’ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bununla birlikte stratejik öneme sahip ülkelere olan ihracatımızı daha da artırmayı amaçlıyor ve attığımız önemli adımlar ile hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Uluslararası pazarlarda büyümek için; ürün yelpazesi, yüksek kalite standartları, uluslararası tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama gibi unsurlar önemli bir yer tutuyor. Biz de bunun bilinci ile Amerika ve Avrupa’da pazarlama ve satış yapacak, bölgesel ofisler kurma çalışmalarımızı sürüyoruz” diye konuştu.