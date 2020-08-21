KALEKİM’E 3.KEZ TÜRKİYE’NİN ‘EN İYİ İŞYERİ’ ÖDÜLÜ

Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri Kalekim, çalışanlarının yönetime katılımı noktasında ortaya koyduğu anlayış ve sahip olduğu yüksek çalışan memnuniyetiyle ödülleri almaya devam ediyor. 20 yıldan beri 78 farklı ülkede çalışanlar üzerinden işyeri mükemmelliğini ölçümleyen dünyanın en önemli insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric, Türkiye’nin en iyi işyerlerini belirledi.

50 farklı sektördeki 200 şirket arasından seçildi

Kincentric Best Employers programı kapsamında gerçekleştirilen araştırmada çalışanlar; ‘Yüksek Bağlılık’, ‘Çeviklik’, ‘Bağlık Kılan Liderlik’ ve ‘Yetenek Odağı’ başlıkları üzerinden şirketlerini değerlendirdi. Türkiye’den 50 farklı sektörden yaklaşık 200 şirketin değerlendirmeye alındığı araştırmada, en iyi çalışan deneyimi ve işyeri ortamını yaratan 32 şirket, çalışanları tarafından “Kincentric Best Employer- En İyi İşyeri” ödülüne layık görüldü. 2006 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmada Kalekim, 3’üncü kez Türkiye’nin ‘En İyi İşyeri’ seçilerek, önemli bir başarıya imza attı.

“Yapı kimyasalları sektörü denilince akla Kalekim geliyor”

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu “Türkiye’de yapı kimyasalları denilince akla Kalekim geliyor. Sektörün jenerik markasını yaratmanın yanı sıra başarılarımızla da lider ve model konumundayız. Aldığımız ödüller sektördeki öncü rolümüzün göstergesi. Ülkemizde yapı kimyasallarının jenerik markası olmanın gücüyle, 3.kez Türkiye’nin En İyi İşyeri seçildik. Emeklerimizin bu denli önemli ödüllerle takdir görmesi gurumuz.”

“Kalekim çatısı altında büyük ve mutlu bir aile yarattık”

Dünyanın alanındaki en önemli firmalarından bir tanesi tarafından 3’üncü kez bu ödüle layık görülmenin kendilerini daima ‘Daha İyi’ için motive ettiğini vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu; “Kalekim olarak, bugüne kadar çalışanlarımızın bireysel gelişimini destekleyerek, onların sahip oldukları potansiyeli, yetenekleri keşfetmelerinin önünü açmaya çalıştık. Yaptığımız yönetimsel yeniliklerle çalışanlarımızın tüm faaliyetlerimize daha aktif katılımını sağladık. Kalekim çatısı altında onlarla büyük ve mutlu bir aile oluşturduk. Yarattığımız bu birliktelik ve dayanışma da bize başarıyı getiriyor. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde çalışanlarımızın düşünceleriyle ortaya çıkan bu ödül bizim açımızdan oldukça kıymetli. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu değerli ödül için gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

“Yenilikçi ürünlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz”

Karaoğlu şunları söyledi: “Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri olarak, ülkemizdeki her iki yapıdan birinde bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Üretim ve satış kapasitesi olarak da Türkiye ve bölgede birinci sırada yer alıyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz güçlü dağıtım ağıyla ürünlerimizi 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Kalekim Ailesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra insanların yaşam alanlarını güzelleştiren yenilikçi ürünlerimizle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.