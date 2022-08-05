Kale Alarm İzleme Merkezi’nde acil güvenlik ihtiyaçlarına 7/24 çözüm

Güvenlikle ilgili acil ihtiyaçlara kısa sürede doğru çözümü bulmak, risklerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyor. “Siz yoksanız biz varız” anlayışını benimseyerek tüketicilere farklı kategorilerde güvenlik çözümleri sunan Kale Alarm; bu noktada hizmetleri ile güvenliği maksimuma çıkarıyor. Alarm hizmetini kiralayan tüm abonelerine sunduğu ve hizmet alanının 7 gün 24 saat kontrol altında tutulmasını sağlayan Alarm İzleme Merkezi hizmeti kapsamında; acil müdahale gerektiren soygun, tehdit, sabotaj, yangın, su baskını, gaz kaçağı, acil sağlık ihtiyacı gibi sorunlarında abonelerine 10 saniye gibi kısa bir sürede dönüş sağlıyor. Sinyaller vasıtasıyla ve sistemlerden gelen uyarı türüne göre ilgili polis, jandarma, itfaiye, ambulans gibi kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor.

Tehdit olduğunu teyit ettiği durumlarda aksiyon alıyor

Kale Alarm İzleme Merkezi’nde alarm sistemi devreye girdikten birkaç saniye sonra sinyal, özel alarm izleme programı ekranlara düşüyor. Alarm izleme için özel yapılandırılmış olan bu sistemler alarmları öncelik sırasına göre bilgisayar ekranlarına yansıtıyor. Alarmın hangi aboneye ait olduğu ve tüm iletişim detayları otomatik olarak operatörün önündeki ekrana düşüyor. Merkezin operatörleri derhal daha önce taraflarına verilen iletişim bilgilerinden aboneye ulaşıyor ve gelen alarmın türüne göre şüpheli bir durum varsa teyit alarak aksiyona geçiyor. Tehdit olduğunu teyit ettiği durumlarda kolluk kuvvetlerini alarmın geldiği adrese yönlendiriyor.

Kale Alarm mobil uygulamasıyla anlık olarak sinyaller takip edilebiliyor

Abonelere istedikleri takdirde tüm aktivite raporları ile kurma/kapama raporları gönderilebiliyor. Kale Alarm Merkezi’nde bilgi verebilme hizmeti, uzun süreli elektrik kesintilerinin aboneye haber verilmesi, uzun süreli iletişim problemlerinin aboneye bildirimi, belirlenen saatler dışında giriş/çıkış bildirimi, alarmların yetkiliye ve gerekli görülen hallerde polis, jandarma, itfaiye, ambulans gibi kolluk kuvvetlerine bildirimi ve 7 gün 24 saat telefon ile teknik destek hizmetleri sunuluyor. Ayrıca aboneler Kale Alarm mobil uygulama vasıtası ile anlık olarak fatura ve sinyallerini takip edebiliyor. Tüm telefon görüşmelerinin kaydedilmesini sağlayan, maksimum güvenlik ve müşteri memnuniyeti sunan bir teknolojiyle hizmet veriyor.

Aboneye dönüş süresi dünya ortalamasının üstünde

Kale Alarm İzleme Merkezi’ne bağlı olan alarm sistemlerinde giriş kapısı, telefon hattı ya da sirene karşı yapılacak olan herhangi bir sabotaj girişimi, Alarm İzleme Merkezi tarafından sinyaller vasıtası ile algılanıyor ve aboneler ivedilikle aranarak durumdan haberdar ediliyor. Dünya ortalamasında, alarm durumunda aboneye dönüş süresi 38 saniye iken Kale Alarm İzleme Merkezi'nde bu süre ortalama 10 saniye olarak dikkat çekiyor.

Çalışan her operatör 6 aylık eğitimden geçiyor

Kale Alarm İzleme Merkezi valilik tarafından verilen gerekli yeterlilik belgesine sahip olduğu için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından planlı ve plansız olarak denetleniyor. Merkezde, 5188 numaralı kanuna göre ‘’Alarm İzleme Merkezi Operatörleri özel güvenlik kimlik kartı almak zorundadır.” maddesine bağlı kalınarak; çalışan her personel Özel Güvenlik Kimlik Kartı almak için 6 aylık bir eğitimden geçiyor. Kursu başarı ile tamamlayan personeller Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne başvurularını tamamlayarak Özel Güvenlik Kimlik Kartı sahibi oluyor ve Kale Alarm İzleme Merkezi’nde Operatör olarak hizmet veriyor.