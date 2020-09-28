Kahve sektöründe yerli adımlar

Türk kahve sektöründe yerli markalar adını duyurmaya başladı. Farklı coğrafyalardan getirilen kahve çekirdekleriyle önce iç pazarda kabul görmek, ardından da dünyaya açıklamak hedefleniyor.

Sunny ve Jumbo markaları ile Dünya çapında adını duyuran ve 2 bin kişilik istihdam hacmine sahip Atmaca Grup’a ait Anisah Coffee, dünyanın farklı coğrafyalarından getirdikleri kahve çekirdekleriyle yeni nesil kahve pazarında yerli marka olarak adını duyurmaya başladı.



“Toprağından üretimine Kahvenin en iyisi” sloganıyla yola çıkan Anisah Coffee, sunduğu kaliteli ve farklı lezzetlerle kahve severlerin gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üretime yaptığı 10 milyon TL gibi ciddi bir yatırımla yeni nesil kahveciliği endüstriyel boyuta taşıyan Anisah Coffee, daha büyük yatırımlar için Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdilik online satış kanalları ve büyükşehirlerdeki belli satış noktaları ile kahve severlere ulaşan marka, ileriki süreçte Türkiye ve dünya pazarında sesini duyurmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

“Kahve sektöründe hedefimiz; zirve”



Anisah Coffee markasının kahve pazarında önemli bir konuma gelmesi için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Anisah Coffee’nin CEO’su Yusuf İslam Atmaca, “Dünya trendlerini ve sektörel bazdaki gelişmeleri sürekli takip etmekteyiz. Dünyada petrolden sonra en büyük ticari hacme sahip ikinci ürün olan kahve, Türkiye’de 1 milyar doların üzerinde bir piyasa oluşturmuş durumda. Buna rağmen, kahve tüketiminde diğer ülkelere göre halen çok gerideyiz. Ancak, bu farkı kısa sürede kapatacağımıza inanıyorum. Son 10 yılda Türkiye’de kahve tüketimi her yıl 2 haneli rakamlarda büyümekte. Önümüzdeki dönemde sektörün daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Marka olarak sektöre farklı bir bakış açısı getirdik. Butik olarak yapılan yeni nesil kahveciliği 10 milyon TL gibi hatırı sayılır bir yatırımla endüstriyel boyuta taşıdık. Kalitemiz ve sunduğumuz lezzetlerle sektörde çıtayı yukarı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Uzun vadede hayalimiz, Dünya’nın en iyi kahvelerini Türkiye’den Dünya’ya ihraç etmek. Batıya, dolayısıyla tüm dünyaya kahvenin Anadolu’dan yayıldığını göz önünde bulundurursak; bunun gerçekleşmesinin güç bir hayal olmadığını düşünüyorum” dedi.



21 devlet hastanesine kahve desteği

Marka olarak aynı zamanda farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer bulunduklarını belirten Atmaca, “Covid-19 sürecinin yoğun yaşandığı günlerde canla başla ülkemizin sağlık ve sıhhati için çaba gösteren sağlık çalışanlarının molalarına bir nebze lezzet katabilmek ve motivasyonu artırabilmek için filtre kahve ve Türk kahvesinden oluşan hediye paketlerini İstanbul genelinde 21 devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına ulaştırdık ve benzeri sosyal projeleri devamlı geliştirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.