KAHRAMANMARAŞ’TA GÜNDEM ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM’

Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kaynakların tüketimi ve atık üretimi hızla artarken, pek çok ülke gerekli önlemleri şimdiden almak için ‘sürdürülebilirlik’ kavramına öncelik vermeye başlaması tekstilin üretim merkezi Kahramanmaraş’ı harekete geçirdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), sürdürülebilir üretimin modelinin tüm modern endüstri merkezlerini olduğu gibi Kahramanmaraş’ı da etkileyecek olması sebebiyle konuyu birinci gündem maddesi olarak belirledi.

Bu çerçevede KMTSO, 43 ülkede 2 bin 300'den fazla hazır giyim mağazasına sahip H&M (Hennes&Mauritz) ile işbirliği imkanlarını geliştirmek için “Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Yeni Dönem Stratejiler" konulu program düzenledi.

Büyük alıcı firmaların stratejik yaklaşımının üreticilere aktarılması için video konferans yöntemiyle yapılan programa, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, H&M Avrupa Bölgesi Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hülya Sevindik Özyiğit ve çok sayıda tekstil ve hazır giyim şirket temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş ekonomisi ve tekstil sektörü hakkında bilgi veren KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, şehrin ekonomik büyüklüğünün 39 milyar TL olduğunu ve bunun içerisinde sanayinin payının yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın bir sanayi kenti olduğuna ve en büyük endüstrinin tekstil olduğuna vurgu yapan Balcıoğlu, kentte tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş ve 46 milyon parça konfeksiyon üretimi yapıldığını kaydetti.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’de tekstilde özel bir yere sahip olduğuna ve stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret eden Başkan Şahin Balcıoğlu, “Türkiye’de İplikte yüzde 36, dokuma kumaşta yüzde 15, denim kumaşta yüzde 30, örme kumaşta yüzde 15 paya sahibiz. Bir milyar dolar ihracatımızın yüzde 70’i tekstil ve hazır giyim sektöründe gerçekleştiriliyor.” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ PANDEMİDE BÜYÜDÜ’

Kahramanmaraş’ın pandemiye rağmen istihdamını yükselten nadir kentler arasında yer aldığını ifade eden Balcıoğlu, tekstil ve hazır giyimde sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında çevreye saygılı giysiler, yenilenebilir enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ana hedefleri ile üretim yapıldığının altını çizdi.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, “Organik pamuk, Better Cotton ve geri dönüştürülmüş elyaf gibi daha birçok sürdürülebilir hammaddeler bu konuda bir başlangıç. ‘Sürdürülebilir Gelecek’ ilkesi ile tekstil ve hazır giyimde enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Susuz boyama makineleri, su kullanımını minimuma indiren, çevreye zarar vermeyen ve maliyeti düşüren özelliklere sahip teknolojilerin tekstil terbiyesine adaptasyonu en önemli gündemimizi oluşturuyor. Öte yandan enerji alanında, Kahramanmaraş hidrolik, güneş ve rüzgar alanlarında özel sektör yatırımları ile yenilenebilir enerjide gücünü arttırıyor. Enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz.” diye konuştu.

KMTSO olarak büyük ölçekli iki sürdürülebilirlik projesi yürüttüklerini ifade eden Balcıoğlu, Tekstil Katı Geri Dönüşümü ve Simbiyoz Merkezi Projesi kapsamında, tekstil sektöründe oluşan atıkların ekonomiye kazandırılacağını ve diğer sektörlerce hammadde olarak kullanılacağını söyledi.

Tasarım Merkezi Projesi kapsamında ise sürdürülebilir tasarım mantığının ürünlere aktarımı ile hem bölgedeki firmalara ciddi bir farkındalık oluşturulacağını hem de rekabet gücünün artırılacağını bildirdi.

KALİTE VE SOSYAL UYGUNLUK İLK SIRADA

Kentte, kalite ve sosyal uygunluk standartlarının da başarıyla yürütüldüğünün altını çizen Balcıoğlu şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekli değerli markaların önde gelen tedarikçileri arasında yer alan 60’tan fazla üreticimiz, bağımsız sertifikasyon kuruluşlarınca denetim ve gözetimine tabi olup kalite ve sosyal uygunluk standartlarını başarıyla yerine getirmektedir. Rejenere ipliklerde Kahramanmaraş’ta yoğun şekilde üretim gerçekleştirilmektedir. Tekstil atıklarının uzun yıllardır geri kazanımı yapıldığı Kahramanmaraş lisanslı elyaf geri kazanım yatırımlarına devam ediyor. Kurulu tesislerimiz ve devam eden projelerimizle Kahramanmaraş bu alanda da öncü illerden birisidir.”

Dünyanın alternatif enerji kaynaklarına yöneldiği bu dönemde, alternatif enerji kaynakları içinde yer alan atıl ısının geri kazanımını yaparak işletmelerde kullandıklarını anımsatan Balcıoğlu, su kaynaklarını daha tasarruflu kullanmak adına boyamada geliştirilen prosesler sayesinde tüketimde yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe izlenebilir ve sürdürülebilir elyaflar kullanıldığını vurgulayan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu sözlerini, şöyle tamamladı: “Tekstil ve moda endüstrisinde son yıllarda önem kazanan sürdürülebilirlik ve şeffaflık stratejileri doğrultusunda Kahramanmaraş tekstil üreticileri tüm tedarik ve üretim süreçlerinde daha sürdürülebilir, izlenebilir, çevre dostu hammadde/ürün kullanma ilkesi ile hareket etmektedir. Kahramanmaraş’ta tekstil üreticileri doğal elyaf kullanımını azaltarak çevreye daha saygılı, daha insan odaklı bir üretim yapısı sergilemektedir.”

Kahramanmaraş, Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatının %6’sını, denim kumaş ihracatının %13’ünü, iplik ihracatının ise % 8’ini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en büyük 5. tekstil ve hammaddeleri ihracatçısı.