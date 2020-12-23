banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa rekor seviyede
Borsa rekor seviyede
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı

Kagider Başkanı Emine Erdem: “Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi’nin Bursa Çalıştayı yapıldı

İş Dünyası 23.12.2020, 15:29
12
Kagider Başkanı Emine Erdem: “Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak

KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında Bursa Çalıştayı 22-23 Ekim tarihinde yapıldı. Covid-19 salgınına yönelik uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle toplantı dijital ortamda gerçekleşti. 

 

Toplantıda konuşan Kagider Başkanı Emine Erdem: “Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak.   Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değil.”

 

 

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen “ İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesinin Bursa Çalıştayı 22-23 Ekim tarihinde gerçekleşti.  İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen istişare toplantıları ve iki Arama Konferansı’nın ardından Bursa Çalıştayı da tamamlandı. 

Projenin en önemli hedeflerinden biri olan, daha fazla kadın girişimcinin kamu ihalelerinde yer almaları adına TBMM’ye sunulması planlanan yasa önerisi hakkında görüşmeler yapılarak uzman görüşleri alınmıştı. Düzenlenen Bursa Çalıştayı ile gerçekleştirilen toplantılardaki çıktılar dikkate alınarak kadın girişimcilerin daha fazla kamu ihalelerinde yer almaları için kadın girişimcilerle bir “yerel modelleme” oluşturuldu. Oluşturulan yerel modelleme, kadın girişimci dernekleri ile paylaşılarak uygulanması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 

İş dünyasında kadının güçlendirilmesi, ticaret kanunu, kamu ihale kanunu, cinsiyet eşitliği, istihdam ve emek piyasası gibi konular çerçevesinde yapılan toplantılar girişimci kadınların potansiyellerini geliştirecek önemli bir kaynak oluşturuyor.

 

Yapılan dijital toplantıda, açılış konuşmalarını KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KAİSDER Başkanı Göknur Atalay gerçekleştirdi. 

 

Kadınlar ekonomiye katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak!

 

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Hepimiz ülkemizde, bölgemizde, ilimizde kadının girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle çalışıyoruz.   Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliği %30 artacak.  Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değil.  

Kadın girişimcilerin önünde kültürel kodlar, finansa erişim, eğitime erişim, network ve rol model eksikliği gibi engellerin yanı sıra pazara erişim de hep birlikte çözüm bulmamız gereken bir konu. Dünyadaki en büyük pazar, en fazla ürün ve hizmet alan pazar kamu ve ne yazık ki kamu ihale sözleşmelerinin sadece yüzde 1’i kadın girişimcilerle imzalanıyor. Amacımız bu projeyle bir farkındalık yaratmak ve kadınların kamu ihalelerinde aktif rol oynamasını sağlamak.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında amacımız kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini sağlamak. Ayrıca KİK kapsamında yapılacak olan ihalelere daha fazla kadın girişimcinin davet edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu konuda farkındalık sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu projenin de paydaş derneklerinden biri olmaktan da ayrıca mutlu ve gururluyuz.

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay: KAGİDER’in iki paydaşından biri olarak; tüm desteğimiz ile yola çıktığımız bu projemizde, kadınlarımızın İş hayatında daha etkin bir rol alması, kadın girişimcilerimiz arasında bağlar oluşturulması, kamu ve belediye ihalelerinde kadın tedarikçi tercihinin oluşturulması ve bunların sağlayıcısı olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını hedefleyen “İş Kadınlarının İletişim Ağı” projemizin aynı zamanda iş  hayatındaki kadınlar için bir umut projesi olacağını da düşünmekteyiz.

Kamu ihalelerinde daha fazla kadın girişimci olması için yasa önerisi sunulacak

Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif, katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcilerin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülmekte.

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için teklif sunulması, katılımcı STK'ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak. 

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11