Kadınlar İş Hayatında Manüplasyona Uğruyor

“Evlenince işi bırakan pek çok zeki, yetenekli kadının potansiyellerini üst seviyeye ulaştırmadıklarına tanıklık ettim”

“Kadınlar haklarına sahip çıkmalı”

Medya sektöründe kadın yönetici olarak başarılara imza atan MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, MAG Mart sorularını yanıtladı.

Çalışmadan ve üretmeden bir hayat düşünemediğini belirten Güvenkaya, “ Yüzlerce genç ile çalıştım ve maalesef maymun iştahlı olan ve ya evlenince işi bırakan pek çok zeki, yetenekli, kadınının potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşamadıklarına tanıklık ettim” diye konuştu. Kadınların iş hayatında manüplasyona uğradıklarını da vurgulayan Esra Oflaz Güvenkaya, kadınlara tavsiyelerde bulundu.

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