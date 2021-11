Kadınlar için en harika iş yerleri

Great Place to Work® sertifikası almaya hak kazanan 91 şirket arasından “Best Workplaces for Women Turkey 2021” listesine giren 21 şirket değerlendirilirken hem tüm çalışanlar için hem de kadın çalışanlar özelinde en az yüzde 80 Trust Indexİ skoruna sahip organizasyonlar dikkate alındı. İlk kez yayınlanan ve bundan böyle her yıl açıklanacak olan listenin 99’dan az çalışana sahip “Small” kategorisinde liste Inspark, Tester You, tmob, waytosay, peakup, Latro ve Farmazon’dan oluştu. 100 ile 249 arası çalışan sayısına sahip şirketler listesinde ise Lansinoh, Sepaş, Galata Taşımacılık, Doğuş Holing, Tümaş Mermer, Stryker ve Koç Zer yer aldı. Novartis, gittigidiyor/ebay, AbbVie, AstraZeneca ve Organik Kimya ise 250-499 çalışana sahip şirketler kategorisinin en iyileri oldular. 500’den fazla çalışanlardaysa DHL Express ve sahibinden.com şirketleri kadınlar için harika iş yerleri olarak listede kendilerine yer buldu.

Best Workplaces for Women Turkey 2021 listesindeki şirketlerin, kadın çalışanlar özelinde destekleri ve uygulamalarıyla kadın çalışanın daha yüksek bir güven kültürü deneyimlemelerini sağlayabilmiş olduklarını belirten Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, şunları söyledi:

Özel şirket politikaları var

“Listede yer alan 21 şirketin çalışanlarının anket sonuçlarını incelediğimizde, tüm bunlarda kadınlara özel yazılı şirket politikalarının oluşturulmuş olduğunu, çalışan sayısı açısından cinsiyet dengesi oranlarının yakından takip edildiğini, cinsiyet dengesinin korunması adına hedefler konulup ölçümlendiğini, bilinç dışı önyargıların azaltılmasının hedeflendiğini ve yeni nesil çalışma modellerine yer verildiğini görüyoruz. Listede yer alan firmaların birçoğunda benzer uygulamalar görsek de ezber bozan uygulamalara da rastladık.

Örneğin bazı şirketlerde kadınların desteklendiği programlar şirket içerisinde markalaştırılıyor ve günlük hayatın bir parçası oluyorken bazılarında da dahiliyet endeksi ile kadın çalışanların karar mekanizmasına ne kadar dahil oldukları ölçümleniyor ve dengesizlik varsa, düzeltilmesi için harekete geçiliyor. Bir diğer önemli problemlerden olan ve kadınların kariyerlerini sekteye uğratan hamilelik sürecinin bazı şirketlerde olumsuz etki yapmasına izin verilmiyor. Ayrıca özellikle mühendislik ve teknik rollerin ağırlıklı olduğu sektörlerdeki şirketlerde yeterince kadın çalışan olmaması sorununa karşın, teknik roller için kota uygulanıyor ve bu durum, genel işe alım politikasında cinsiyet dengesini sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor.”

Listede öne çıkanlar

Listedeki 21 firmanın kadın çalışanlarının;

- %84’ü, yöneticilerin çalışanlarını işi veya çalışma ortamını etkileyen kararlarda konuya dahil ettiklerini söylüyor.

- %82’si, “mesleki açıdan ilerlemelerini sağlayacak eğitim ve gelişim olanakları verildiğini” düşünüyor.

- %96’sı, organizasyonlarında “çalışanlara, cinsiyetlerine bakılmaksızın adil davranıldığını” belirtiyor.

- %85’i “Ben burada ‘kendim’ olabiliyorum ve rol yapmama gerek yok” diye düşünüyor.

- %85’i duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamları olduğunu belirtiyor.

- %83’ü, çalışanların iş ve özel hayatlarını dengede tutabilmek için teşvik edildiklerini vurguluyor.

- %95’i, gerekli olduğunu düşündüğünde işten izin alabildiklerinin altını çiziyor.

Arya Kadın Yatırım Platformu’na Destek

“Beyond The Billion”, Shelly Porges ve Sarah Chen tarafından yatırımcıların kadın girişimcilere daha fazla yatırım yapması için 2018 yılında kurdukları “The Billion Dollar Fund for Women” isimli küresel konsorsiyumunun devamı niteliğinde. Kampanya sadece sekiz ayda bir milyar dolar hedefine ulaştı. Şimdi “Beyond The Billion” adıyla tüm dünyada kadın girişimcilerin yatırım fonlarından daha fazla yararlanması için çalışmaya devam ediyorlar.

Arya Kadın Yatırım Platformu, kuruluşundan bu yana, yatırım komitesi ve stratejik ortaklıkları aracılığıyla 15 kadın ortaklı girişime, 3,5 milyon dolar yatırım yaptı. Beyond The Billion iş birliği ile hayata geçirilen bu kampanya ile 2023 yılı sonuna kadar 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt eden bölgesel bir konsorsiyumun harekete geçirilmesi ve Türkiye’de ve bölgede kadın ortaklı girişimcilere yapılan yatırımların artması hedefleniyor.

Yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine yön vermek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Yıldız Ventures da, Arya Kadın Platformu’nun “Beyond The Billion” iş birliği ile başlattığı, “Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar” adını verdiği taahhüt kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu. Yıldız Ventures, kampanyaya verdiği destek ile cinsiyet eşitsizliğinin girişim ekosistemindeki yansımasına dikkat çekmeyi ve kadın girişimcilerin fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, bu hızla giderse dünya genelinde cinsiyetler arasındaki eşitsizliği kapatmanın ortalama 94,5 yıl alacağını söyleyen Yıldız Ventures Kurucusu ve CEO’su Yahya Ülker, “Global ölçekte ekonomiye katılımda cinsiyetler arasında büyük bir eşitsizlik var ve bu durum kendini girişim ekosisteminde de gösteriyor. Tüm dünyada, girişim sermayesi yatırımlarının yalnızca yüzde 2,2’si kadın kuruculara gidiyor. Bu durumun artık değişmesi gerek. Yıldız Ventures olarak Arya Kadın Yatırım Platformu’nun ‘Beyond The Billion’ iş birliği ile başlattığı kampanyanın ilk destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Girişimcilik ekosisteminin daha fazla kadın kurucuya ihtiyacı var. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sürdürülebilir bir geleceğin de anahtarıdır” dedi.