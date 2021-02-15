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Kadınlar Günü’ne moda dolu hediye önerileri

ZÜHRE, stilinde cesur güçlü çizgisi ile tarzına hayran bırakan kadınlardan ilham aldığı koleksiyonunu Kadınlar Günü’ne özel hediye seçenekleri ile sunuyor. Yeni sezonda yüzde 40 indirim imkânıyla hediye arayışına kaliteli ürünleri ile alternatif sağlıyor.

İş Dünyası 15.02.2021, 09:39 15.02.2021, 09:41
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Kadınlar Günü’ne moda dolu hediye önerileri

Muhafazakâr giyimde cesur moda çizgisi ve zamansız modelleri ile kaliteli üretimin markası Zühre, Kadınlar Günü’nü e-ticaret sitesinde sunduğu yüzde 40 indirim ile kutluyor. İkili takımlardan çantalara, eşarplardan şallara, kap modellerinden tuniklere, kabanlardan trençkotlara kadar pek çok alternatif sunan Zühre, beğenilen çizgileri ile kadınlara en güzel sürprizi sunuyor.

Zamansız ikili takımlar

Çalışan kadınların gün içerisinde koşturmacasına şık detaylı ikili parçalarla karşılık veren Zühre, günlük kullanıma uygun şık ve rahat modeller sunuyor. Toprak tonlarından pastel renklere pek çok modeli cesur detaylarla zenginleştiriyor. İster spor takımlar ister şifon tunik pantolon takımlarla her an şık ve güçlü duruş sağlıyor. Koleksiyonda yer alan ikili takımlarda klasik renkler ile birlikte gri ve krem tonlara da yer veren ZÜHRE, kadınların kombinlerinde ilham kaynağı oluyor.

Eşarp ve şallarla uyumlu stilin öncüsü

Muhafazakâr kadınların en çok tercih ettiği ürün eşarplar ve şallar, Zühre koleksiyonlarında yeniden yorumlanıyor. İster monokrom stile ister pastel tonlara eşlik edecek eşarplar ile kombinler tamamlanıyor. Örtünmeden, boyun aksesuarına, kemerden çanta süslemeye kadar pek çok alanda şık ve rahat kullanım sunan eşarp ve şallar uyumlu bir stilin başlangıcı oluyor. Özellikle kap modellerinde mevsim geçişlerinde kurtarıcı olan eşarp ve şallar spor veya klasik her kadının kendini istediği gibi özgür ve özgün kılmasını sağlıyor.

Yeni sezonda yüzde 40 indirim imkânı

Kalitenin modadan ilhamını aldığı koleksiyonları ile kadınların beğenilen markası olan ZÜHRE, imzasını taşıyan yeni sezon koleksiyonlarında net yüzde 40 indirim imkânı sunuyor. Kaliteli modanın her kadının hakkı olduğunda inanan ZÜHRE, yüzde 40 indirimle gardırobunu yenilemek isteyen kadınlara özgün ve zamansız modelleri ile eşlik ediyor. Tüm hediye seçenekleri zuhre.com.tr'de!

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