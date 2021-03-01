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Kadınlar Günü’nde Lizay ile ışıldayın Bir gün ile sınırlı sürpriz hediyeler, kadınlar için
Kadınların vazgeçilmez tercihi Lizay; 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel, Lizay mağazaları ve internet sitesinden yapılan alışverişlerde pırlantalı sürpriz hediyelerle dolu. Üstelik fiyat sınırlaması olmadan, her alışverişe... Sadece 8 Mart günü için geçerli bu özel ayrıcalığı kaçırmayın.
İş Dünyası 01.03.2021, 11:24
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Kendinizi ve sevdiklerinizi hem şımartmak hem de büyülemek için, eşsiz Lizay tasarımları ve indirim fırsatlarıyla dolu Lizay mağazalarına uğramayı veya lizay.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın.
İster mağazadan, ister online’dan yapılan tüm alışverişlerde, Lizay tasarımları özel hediye kutusunda ve sertifikası ile birlikte teslim ediliyor.