Kadın ve erkeklere yetenek yönetimi üzerinden eşit fırsatlar sunmalı

İşe alımdan, eğitim, kariyer planlama ve iletişim gibi pek çok alanda cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamaları, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş’ye Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası getirdi. Gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını ve etkinliğini artırmak, kadınları yönetim kademesine yükseltmeyi amaçlayan Gayrimenkulde Kadın Liderler(GKL) Platformu Başkanı Neşecan Çekici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada;TKSB Gayrimenkul Değerleme Şirketi’ni fırsat eşitliği konusundaki duyarlılığı konusunda tebrik etti. Türkiye’de girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen KAGİDER tarafından verilen sertifikanın, gayrimenkul alanında faaliyet gösteren TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin almasını gurur verici bulduklarını söyledi.

“Sektörümüzde kadın erkek eşitliğini destekleyen, bunun için emek harcayan TKSB Gayrimenkul gibi örnek şirketlerin artması bizi hem mutlu ediyor hem de motivasyonumuzu arttırıyor“ diyerek sözlerine devam eden Neşecan Çekici, GKL tarafından kısa süre açıklanan Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik yapılan ‘Maskülen Sektörde Kadın Olmak‘ araştırmasının sonuçlarına değindi. Araştırmaya göre; Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınların oluşturduğunu ifade eden Çekici,“Ne yazık ki üst yönetimde çalışan kadın oranı sadece yüzde 15 ile sınırlı kalıyor. Oysa kadınlarımızın yüzde 84’ü lisans veya lisansüstü eğitime ve üst düzey kademelerde yönetici olarak görev alabilecek deneyime sahipler“ dedi. İş hayatında kadın erkek dengesinin sağlanmasının şirketin karlılığını arttırdığına, hisse senetlerine değer kazandırdığına, yatırımcı güveni ile müşteri ve çalışan memnuniyetini ve sadakatini arttırdığına dikkat çeken GKL Başkanı Neşecan Çekici, bu sayede firmaların imajlarının da yükseldiğine işaret etti. Çekici, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm iş dünyasını, kadın ve erkeklere yetenek yönetimi üzerinden eşit fırsatlar sunmaya davet etti.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya

Kadınların üretime katılımının önemli bir toplumsal dönüşüm yarattığını, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük sağlıklı bir zemin hazırladığını belirten, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bu dönüşümün sağlanmasında şirketlerin kilit rol oynadığını belirtti. Maya,“Özellikle ekonomik etki alanı büyük olan şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ile fırsat eşitliği konusunda attığı adımlar büyük fark yaratıyor. Biz de bunun bilinci ve iştiraki olduğumuz TSKB’nin de destekleriyle fırsat eşitliğini en öncelikli konularımızdan biri olarak alıyoruz. Kadının iş dünyasındaki rolünü güçlendirmek yönünde hayata geçirdiğimiz fırsat eşitliği uygulamalarının ve altına imza attığımız taahhütlerin KAGİDER-Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası gibi itibarı yüksek programlarda karşılık bulması bize yeni adımlar için güç veriyor” dedi.

Sektörün 3'te 1'i kadınlardan oluşuyor