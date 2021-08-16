Kadın Mühendis Adayları, Brisa’nın Ideathon Programında, İş Yerinde Eşitlik ve Çeşitlilik İçin Fikir Üretecek

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, geleceğin kadın mühendislerine cesaret aşılamak ve onları desteklemek için geçen yıl hayata geçirdiği Hackathon’dan sonra, bu doğrultudaki projelerine devam ediyor. Bu yıl da Makers Türkiye iş birliğiyle, kadın mühendis adaylarına, iş yerinde eşitliği sağlamak ve çeşitliliği artırmak konusuna birlikte cevap aramak üzere “Bizimle Tasarlamak İsterSEN” diyerek bir Ideathon yapacağını duyurdu. Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde yaptığı bu çağrıyla Brisa, hem önemli bir konuda farkındalık oluşturup sektörel dönüşümlere ilham olmayı hem de mühendislik fakültelerinde okuyan kadın mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik etmeyi, onları yeni fikirler üretme konusunda cesaretlendirmeyi, farklı bakış açıları kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu sene ilki düzenlenen programa, Türkiye genelindeki tüm mühendislik fakültelerinde öğrenimini sürdüren kadın mühendis adayları tasarlamakistersen.com adresinden 25 Ağustos tarihine kadar başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilecek 30 mühendis adayı, 1 Eylül tarihindeki tek günlük online etkinlikte, 5 kişilik ekipler halinde Brisa “iş yerinde eşitliği sağlamak ve çeşitliliği artırmak” için fikirlerini oluşturacak. Ideathon kapsamında Design Thinking, problem tanımlama, fikir üretme ve prototipleme gibi başlıklarda eğitimler gerçekleştirilecek.

Toplumsal refah için kadınların işgücüne katılımının öneminin bilincinde bir firma olarak Brisa, bu konuda sorumluluk alarak çözüme yönelik faaliyetler yürütüyor. Her zaman toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışan şirket, uygun donanımları bireylere kazandırmayı bir görev olarak görüyor. Araştıran, bulan ve yeni çözümler üretebilen mühendislere duyulan ihtiyacı gidermek adına üzerine düşeni yapmak için yola çıkıyor, kadın mühendis adaylarını geleceği birlikte tasarlamaya çağırıyor.