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Kadın girişimcilere pandemi döneminde başarı tavsiyeleri

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Emine Erdem, küresel koronavirüs salgını döneminde iş hacimlerini geliştirmek isteyen kadın girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

İş Dünyası 06.01.2021, 12:42
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Kadın girişimcilere pandemi döneminde başarı tavsiyeleri

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Emine Erdem, küresel koronavirüs salgını döneminde iş hacimlerini geliştirmek isteyen kadın girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Emine Erdem, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dalgasının ekonomi ve milyonlarca insan üzerinde hayli derin ve güçlü etkiler bırakırken, kadınların ekonomik faaliyetlere katılım konusunda şimdiye kadar başardıklarının kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

 

Kadınlar krizi daha fazla fırsata çevirebiliyor 

KAGİDER Başkanı Emine Erdem şöyle konuştu: “Kriz dönemleri kadınların krizi fırsata çevirdiğinin somut örneğidir.” Ben bunu kadınların mücadele gücünün, olumsuz ekonomik koşullara teslim olmama kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Kadınların enerjisi ve dinamizmi gelecekle ilgili en önemli umut kaynağımızdır. Bu dönemde üstünde durulması gereken husus kadınların ekonomik faaliyetlere katılım konusunda şimdiye kadar başardıklarının COVID-19 nedeni ile kaybedilmemesidir. Dolayısıyla bu dönemde kadın girişimcilerin özellikle desteklenmesi, kadın istihdamının korunması büyük önem taşıyor. Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye’nin zenginliğinin %30 artacağını biliyoruz.

Kadın girişimcilere başarı yolunda şu tavsiyelerde bulunabilirim;

  • Görünür olmak, ürün ve hizmetlerinizin ulaşılabilir olması için ticaretinkadinlari.com portalımıza kayıt olun
  • Girişimcilik hikayeniz ile yeni girişimci kadınlara rol model olacaksınız, kadınların kadınlardan ilham aldığını biliyoruz ve Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmamıza başvurmanızı bekliyoruz.
  • İster yolun başında olun ister işinizi daha da geliştirmek istiyor olun, KAGİDER’İn online eğitim portalı KAGİDER Pusula’da 100’den fazla eğitim modülü sizleri beklediğini unutmayın; EBRD Avrupa  İmar ve Kalkınma Bankası ile de bu dönemde bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz “kriz döneminde direnç” temalı yeni modüllerimiz de Pusula’da yer alıyor.
  • KAGİDER’i gerek web sitesi, gerekse sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz, eminim işlerinizi büyütmede fayda sağlayacak pek çok programımız, etkinliğimiz ilginizi çekecektir, 
  • Dijitalleşen dünyanın trendlerini takip edin ve mutlaka işinizle ilgili gelişmeleri öğrenin işinizi dijitale taşıyın
  • Ama en önemlisi kendinize inanın, zorluklar karşısında yılmayın, çok çalışın ve herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda KAGİDER’İn her zaman yanınızda olduğunu unutmayın 

Kadın girişimcilerin dijitalleşmesi şart 

COVID-19 salgını iş dünyasında dijitalleşme sürecini çok hızlandırdı. Kadınların teknolojiye daha fazla ilgi duyması ve daha fazla kadın girişimcinin bu olanaklardan yararlanması lazım. Bu bağlamda biz de kadınların iş hayatında teknolojiden daha etkin bir şekilde yararlanmalarını destekliyoruz. Bunun güzel bir örneği olan KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projemiz kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.”

Proje, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri www.ticaretinkadinlari.com sitesinde bir araya getiriyor. Web platformu, kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç niteliğinde olacak. Kurulan portal ile girişimci kadınlar tek bir çatı altında birbirlerini destekleme, ortak iş yapma ve girişimci kadınlar ile iş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelecek. Diğer taraftan gerek kamu gerekse özel sektör alacağı ürün veya hizmeti sağlayacak kadın girişimcilerin bilgilerini platform üstünden ulaşabilecekler.

Kamu ihalelerinde daha fazla kadın girişimci olması için yasa önerisi sunulacak

Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif, katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcilerin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülmekte. Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için öneri teklifi sunulması, katılımcı STK'ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak.

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