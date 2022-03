Kadın girişimcilerden “Bir Yaşam Kutusu”

Hediye veren de alan da memnun olmalı

Bir Yaşam Kutusu, pandemiyle birlikte e-ticarette hızla büyüyen sektörlerden olan hazır hediye kutularında; sizi tanıdıkları için ne kadar şanslı olduklarını hissettireceğiniz farklı konseptlerdeki hediye paketleriyle rakiplerine fark atıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını anlatan Bir Yaşam Kutusu Kurucularından Lina Koçak, “Sevdiklerini her an mutlu etmek amacıyla en iyi hediyeyi arayanlar için Bir Yaşam Kutusu, kişiselleştirilebilir seçenekleri ile her platformdan kolaylıkla ulaşılabilen ve tamamen kadın emeği ile üretilmiş hediye kutusu danışmanlığı yapmaktadır. Hediye vermenin bir tasarım yaratmak olduğuna inanıyoruz. Ama bizim için sadece güzel şeyleri bir kutuya koymak yeterli değil. Amacımız hem hediye veren kişiye, hem de hediyeyi alan kişinin mutlu olacakları inanılmaz bir deneyim yaşamalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Hediye seçmenin zorluğunu biliyoruz

İki kadın genç girişimci olarak 2020’de kurdukları e-ticaret ve hediye danışmanlık siteleriyle kısa sürede nasıl başarı elde ettiklerini anlatan Lina Koçak, “Hediye seçmenin zorluğunu biliyoruz. Bunun için kişisel hediye danışmanlığı hizmetimiz mevcut. Rakiplerimizle aramızdaki en büyük fark ve hızla popüler olmamızı sağlayan şey hediye danışmanlığına verdiğimiz önem oldu. Müşterilerimizle birlikte ihtiyaca göre daha modern, daha eğlenceli ve hepsinden önemlisi daha kullanışlı hediye kutuları hazırlıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en önemli robot yarışmasında gönüllüydük

Dünya çapında her yıl 33 ülkeden 100 bine yakın öğrenciyi ağırlayan uluslararası robot yarışmasında Gönüllü çalıştıklarını söyleyen bir yaşam kutusunun kurucularından Eda Özkabaş, “Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan "FRC First Robotic Competition" yarışmasının İstanbul Regional ve Bosphorus Regional turnuvalarına 1 Yaşam Kutusu ekibi olarak tam katılım sağladık. Gönüllü olarak çalıştığımız turnuvada, geleceği çok parlak gençlerle birlikte olmaktan gurur duyduk. Turnuvanın düzenlenmesi konusunda en büyük emeği gösteren Fikret Yüksel Vakfı ve gönüllüleri ile birlikte çalışarak, yarışmaya katılan lise gençlerine ilham olmak ve onlarla birlikte heyecanlarına ortak olmak bizim için çok keyifliydi. Yarışma sürecinde gönüllü olarak sürdürdüğümüz görevlerimizde bol bol eğlendik ve aynı zamanda gelecekte çok önemli işler yapacak birçok gençle tanışma fırsatı bulduk. Bizler de genç girişimciler olarak çıktığımız bu yolda, gençlerle olmak ve onlarla çok keyifli vakitler geçirme fırsatı bulmaktan onur duyuyoruz. Gelecek turnuvalarda da bizleri orada göreceğinizden hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.