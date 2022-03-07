Kadın dayanışması ödül getirdi!

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda, Kadın Kooperatifi Kategorisi'nde birincilik ödülü, Mardin-Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi'ne verildi. Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Dökmen'e takdim edildi. Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi aldığı bu ödülle 200 bin liranın da sahıbı oldu.

2018 yılında kurulan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bugün 20 gönüllü ortak, 48 çalışan, 170 sözleşmeli çiftçi, 6 işletme, 136 ürün, Mayıs ayında hizmete girecek sabun fabrikası ve Doğu Akdeniz Restaurantı ile yerel kalkınma konusunda tüm ülkeye örnek olacak modeli yaratmış oldu. Kooperatif mayıs ayında ise 70 kişiyi daha istihdam edecek.



