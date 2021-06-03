Johnson & Johnson'a 2.1 Milyar dolarlık 'pudra' cezası

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı aldığı ceza, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

BBC'nin aktardığına göre, Johnson & Johnson, kadınlara 2,1 milyar dolar, yani yaklaşık 1,5 milyar sterlin tazminat ödeyecek. J&J, başlangıçta 4.7 milyar dolar ödeyecekken, yapılan indirimle birlikte kasasından 2.1 milyar dolar çıkacak.

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği’nin (ASUD) araştırmasına göre Türkiye’deki 4 pudra markasından asbest çıkmıştı.

Öte yandan, J&J, onlarca yıllık bağımsız araştırmaların ürünün güvenli olduğunu gösterdiğini savundu.

J&J, bebek pudrasını, geçen sene ABD ve Kanada'da satıştan kaldırmıştı.

Daha önce de yargıç, J&J'nin, "Bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de Covid-19 aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.