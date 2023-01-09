Johnson and Johnson Vision, küresel iklim konusunda da sektöre öncülük ediyor

2022 yılı itibari ile tüm Johnson and Johnson Vision kontakt lensler yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanılarak üretilmeye başlandı. Bu yenilik, Johnson and Johnson Vision’ın elektrik ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerjiden sağlama küresel iklim hedefine üç yıl erken ulaşmasını sağlayacak.

Bunun yanı sıra, Johnson and Johnson Vision, Avrupa’da müşteri sipariş teslimlerinde plastik poşet kullanımını da kaldırarak yılda 10 ton plastik tasarrufu ve ayrıca yılda 8,5 milyondan fazla kontakt lens, ambalaj ve folyonun geri dönüşümünü de sağladı. Ayrıca, Johnson and Johnson Vision, “Kullanım Talimatları” yerine “Elektronik Kullanım Talimatları” kullanımına hazırlanıyor.

1970 yılından bu yana kontakt lens üreten Johnson and Johnson Vision 1997 yılından bu yana Türkiye’de uzman ekibi ile faaliyet gösteriyor. Johnson & Johnson Vision Türkiye Ticari Müdürü Pelin Kurt, “Göz sağlığı ile ilgili bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ilklere yenilenebilir enerji konusunda attığımız adımlar ile devam ediyoruz. Sektöre bu konuda da öncülük etmek bizi mutlu ediyor” dedi.