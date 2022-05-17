Japonlardan devlet nişanı alan Erman Ilıcak: Tarif edilemez bir mutluluk

Ülkemizde sıkça görülen, dayanıklı ve uzun ömürlü ‘Çam’ ile Japonya’da yeniden doğuşu simgeleyen ‘Sakura’dan ismini alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin pandeminin en yoğun olduğu dönemde hızla tamamlanması, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Rönesans Holding Başkanı Dr.Erman Ilıcak, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı ile taltif edildi.

Japonya Büyükelçiliği ev sahipliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen nişan tevdi törenine, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı Isao İijima, JaponyaBüyükelçisi Kazuhiro Suzuki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Sojitz Başkanı Masayoshi Fujimoto ve il protokolü katıldı.

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından okunan Nişan Beratı sonrasında Dr. Erman Ilıcak’a Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı takdim edildi.

ERMAN ILICAK: TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK

Dr. Erman Ilıcak, nişanın tevdii sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında “Köklü tarihe sahip olan bu anlamlı ödüle layık görüldüğüm için Majesteleri Japon İmparatoru Naruhito'ya, Japon hükümetine, ödül törenine iştirak ederek beni onurlandıran Sayın Isao İİJİMA’ya, Sayın Büyükelçi, Sayın Başkonsolos ve saygıdeğer Japon halkına şükranlarımı sunarım. Coğrafi uzaklığa rağmen derin, güçlü, samimi bağlarla birbirine bağlı iki ülkenin dayanışmasının, tarihi dostluğunun bir nişanesi olan bu ödülü; ülkem, tüm Rönesans çalışanları, ailem ve şahsım adına almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Erman Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğan Güneşin Ülkesi" Japonya ile kadim dostluğumuz, zor zamanlarda birbirimize destek olarak, karşılıklı saygı, minnet ve hoşgörü adımlarıyla, emekle örülmüş ve güçlenmiştir. Bugün Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıylatamamladığımız, Türk-Japon iş ortaklığının gurur abidelerinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, maneviyatı yüksek bu ödülü alıyor olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Ortak imza attığımız tüm projelerde Japon kültürünü yakından tanımamızı sağlayan, iş disiplinleriyle, dürüstlükleriyle projelerimize değer katan Japon ortağımız Sojitz CEO’su MasayoshiFujimoto başta olmak üzere Sojitz yöneticileri ve çalışanlarına da buradan ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim.2,5 yılı biraz aşan sürede bu projeyi hayata geçirmeyi başardık. Tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ederim.

Dünyaya, canlıya, insana, yaşama saygıyı ve yardımseverliği hayatın her alanında hissettiren Japon kültürü ile vefayı gönlünde taşıyan Türk kültürünün sinerjisinden, dünyamızın geleceği için insanlığın yararlanacağı pek çok ders çıkacağına inanıyorum.”