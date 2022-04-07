İzocam, kadın istihdamını artırıyor

Türkiye’de 57 yıldır yalıtım sektörüne liderlik eden İzocam, kadın çalışan sayısını her sene arttırarak; eşitlik ilkesini istihdam politikalarına da yansıtmayı sürdürüyor. Kadın çalışanlarının oranını son üç yılda %18’den %25’e yükselen İzocam’ın, Genel Direktörlük’e direkt bağlı kadın çalışan personel sayısı ise aynı dönemde %17'den %43 seviyelerine ulaştı.

İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, kişilere saygı ilkesi ile her türlü cinsiyet ayırımcılığının karşısında yer alarak; kadınların emeğini ve işgücüne katılımlarını önemsediklerini vurguladı. Kadınların, önlerindeki engellerin kaldırılarak iş dünyasında aktif olarak yer almalarının, en temel insani hak olmakla birlikte; ülkemizin sosyoekonomik gelişimi açısından da son derece önemli olduğunu belirten Çaycı, mesajında şu açıklamalara yer verdi: “İzocam olarak, toplumumuzun gelişimi için istihdam politikalarımızda cinsiyetçilik başta olmak üzere; din, dil, ırk, köken gibi ayrımcılığa neden olan tüm konular için eşitlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda kadın çalışan sayımızı her sene arttırarak; cinsiyet eşitliğini istihdam politikamıza yansıtmaya özen gösteriyoruz.”

Kadın çalışanlarının oranının son üç yılda %18’den %25’e yükseldiğini belirten Gözdehan Çaycı; “Şu anda her 4 çalışanımızdan 1’ini kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Genel Direktörlük’e direkt bağlı kadın çalışan personel sayımız son 3 yılda %17'den %43 seviyelerine ulaşmıştır. Üretim tesislerimizdeki kadın mühendis, uzman ve sorumlu çalışan oranımız son 3 yılda, %6’dan %16’ya; potansiyel yetenek havuzundaki kadın çalışan sayımız ise yine son 3 yılda 3 katın üzerinde bir artış göstererek %9’dan %29’a yükselmiş durumdadır” diye konuştu.

İzocam olarak, kurumsal davranış ve çalışma ilkeleri bakımından açık ve kapsayıcı bir kültürü benimsediklerini ifade eden İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, “Bu doğrultuda 57 yıldır yalıtım sektöründe farklılıkları kucaklamaya ve takım ruhu ile hareket etmeye devam ediyoruz. İzocam, kadın haklarına ve istihdamda cinsiyet eşitliğine verdiği önemi sürdürürken, bu konuda da sektöre liderlik etmeye devam edecektir” dedi.