İzmir’in tarihi stadyumu E.C.A ile iklimlendiriliyor

E.C.A., Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatıyla çevre dostu bir anlayışla yeniden

inşa edilen ve tarihi önemi çok yüksek olan stadyumunun iklimlendirme çözüm

ortağı oldu.

Türk spor tarihinin mihenk taşı

İzmir Alsancak’ta bulunan ve açılışı 1910'a dayanan, 1971 Akdeniz Oyunları için

renove edilen stadyum, 2015 yılında yıkılmıştı. Stadyum, Gençlik ve Spor

Bakanlığı talimatıyla güncel yönetmeliklere uygun yapısı, korunan kapasitesi,

çevreye duyarlı, güncel teknolojinin kullanıldığı yüzüyle yeniden yapılandırılıyor.

15 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunan stadyumun doğu ve batısında seyirci

tribünleri oluşturulurken kuzey kale arkasında bulunan eski idari bina da

güncelleniyor. UEFA standartlarına uygun olarak yapılan stadyumda 4 adet

soyunma odası, 2 adet hakem odası, 4 adet antrenör odası, UEFA ofisleri, 10 adet

loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik için ayrılan

birimler, yeme-içme alanları ve 100 kişilik de çok amaçlı salon bulunuyor.

Stadyumun 2020-2021 futbol sezonunun ikinci yarısında faaliyete geçmesi

hedefleniyor.

Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü E.C.A. Felis Kazanlar

E.C.A., çevre dostu ve düşük emisyon değerleriyle Avrupa ErP normlarını

sağlayan Felis duvar tipi yoğuşmalı kazanlarını 2019 yılında piyasaya sürdü.

Entegre baca klapesi sayesinde baca maliyeti uygunluğuyla göze çarpan Felis,

16 kazana kadar kaskad yapabilme imkanı ile yüksek kapasitelere cevap

verebiliyor. E.C.A. AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen Felis kazanlar, yüzde

19’a varan modülasyon oranı sayesinde, ihtiyaç yoğunluğuna göre gaz tüketim

oranını ayarlayarak mevsim geçişlerinde de büyük tasarruf sağlamasıyla öne

çıkıyor. Türkçe menülü geniş LCD ekranlı kontrol paneli üzerinden saatlik, günlük,

aylık programlama yapabilme, hata parametrelerini görebilme, farklı sıcaklık

devrelerini kontrol imkanı sunuyor. Öte yandan Felis kazanlar ile uyumlu Modbus

iletişim modülü sayesinde cihazlar merkezi otomasyon sistemi üzerinden de

kontrol edilebiliyor.