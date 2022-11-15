İTO, Şekib Avdagiç ile devam dedi...

Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük Odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) Şekib Avdagiç, bir dönem daha İTO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Avdagiç, seçim sabahı adaylığı netleşen Atilla Bingöl karşısında 83 oyuna karşı 184 oy alarak 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.

Saat 12:00’de sona eren seçimde toplam 269 oy kullanıldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonrası Avdagiç, yaptığı ilk konuşmada, “Seçim geride kaldı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin’ üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı” dedi. Meclis üyelerine 21’inci dönemde de kendisine ve yönetim kuruluna gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Avdagiç, “İTO’da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum” diuye konuştu. İTO seçimlerinin geride kaldığını ve şimdi hep birlikte İstanbul için, İstanbul iş dünyası için çalışma zamanı olduğunu kaydeden Avdagiç, “Şimdi ‘bir olma, iri olma ve diri olma’ zamanı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin” üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini belirten Avdagiç, “Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şekilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız” dedi. Avdagiç, İstanbul sevdasından aldıkları güçle, 700 bin İTO üyesi için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu dönemde de çalışmalarımızda en büyük kılavuzumuz, İTO Meclisi olacaktır. Hz. Mevlana’nın ‘Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur’ sözünü hiç unutmadan, uzun ve yorucu hizmet yolunu sizin kılavuzluğunuzla kısa ve kolay kılacağız.” Konuşmasında Cumhuriyetin 100’üncü yılına da vurgu yapan Avdagiç, “İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza, her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız. Milli Mücadele’yi büyük bir fedakârlıkla yürüten Kahraman Milletimize karşı borcumuzu, ancak bu şekilde ödeyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimde 5 yeni isim

Bir kez daha başkan seçilen Avdagiç’in yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal. Avdagiç’in 10 kişilik yeni yönetim ekibinin 5’i bu dönemde yönetime girmiş oldu. Meclis üyesi seçimlerinde eski yönetim kurulundan İsrafil Kuralay ve Levent Taş, komitelerinden çıkamayarak meclise girememişti.

Rakip aday sabaha karşı kesinleşti

Öte yandan başkanlık seçiminde İTO’da Değişim Grubu, Avdagiç’in karşısına dün gece Levent Korkut’u aday olarak gösterirken, sabahın erken saatlerinde listede değişikliğe giderek Atilla Bingöl isminde mutabık oldu.