İTO eski başkanın otelinin iflası isteniyor

İTO eski başkanlarından Mehmet Yıldırım'ın Yıltaş İnşaat Turizm'e ait olan otelinde çalışan 80 işçi alacakları ödenmeden 3 yıl önce işten çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen İflas istemli dava, mahkeme kararı ile alacaklı konuma gelen 10 işçi adına açıldı.

Dava dosyasına göre, otelin değişik birimlerinde çalışan 80 kadar işçi, 3 yıl önce, alacakları ödenmeden işten çıkarıldı. İşçiler, biriken maaşları yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini öne sürerek iş mahkemelerinde dava açtı. Her bir işçinin ayrı ayrı açtığı davada, mahkeme, şirketi haksız buldu. Mahkeme kararlarında, işçilerin tazminatlarının faizi ile ödenmesine hükmedildi.

Çalışanlar alacakları için icra başlattı

Hürriyet'te yer alan habere göre işçiler, mahkemeden aldıkları olumlu kararlar sonrası, ödemelerinin yapılması için şirket yetkilileri ile görüştü. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı. İşçiler bu kez, mahkeme kararı ile icra takibi başlattı. Şirket, yapılan takiplere itiraz etmedi. İcra takipleri sonrası geçen aylarda otelde haciz işlemi dahi yapıldı. Tutanak altına alınan eşyalar, otelde yeddi emin olarak bırakıldı. Yapılan haciz işlemi sonrası da bir sonuç elde edemeyen işçiler bu kez, doğrudan iflası istemi ile dava açtı. 10 işçi adına açılan dava dilekçesinde imzası bulunan Av. Av. Bekir Mushap Kılınç, şirketin iflasına karar verilmesini talep etti.

Dedeman adıyla açılmıştı

Şimdilerde iflas davasına konu olan otel 20 yıl kadar önce Şile’de Dedeman adıyla açıldı. 165 odalı tesisi, otelin mülkiyetini de elinde bulunduran Yıltaş İnşaat Turizm AŞ işletti. 2018 sonuna doğru ise otelin işletmesi başka bir firmaya verildi. İşletme devrinden birkaç ay sonra da otelin mülkiyeti bir deri firmasına satıldı.

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