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İTO Başkanı Avdagiç korona virüse yakalandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kovid 19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

İş Dünyası 08.11.2020, 09:16 08.11.2020, 09:17
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İTO Başkanı Avdagiç korona virüse yakalandı

Yaptığı Twitter paylaşımında Kovid-19 testinin pozitif sonuç verdiğini ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Son yaptırdığım Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Tedavime hastanede devam ediyorum. Rabbim en kısa zamanda sağlık içinde görevlerimizin başına dönmeyi nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

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