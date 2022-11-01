İTO Başkan Adayı Murat Kalsın: İTO’yu adalet, liyakat ve istişare ile yönetmeye adayız

MURAT KALSIN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

81 komitede varız, İTO sancağını devralmaya geliyoruz.

Sektörlerin temsilcileri sorunlarını anlatamadılar, İTO'dan ekonomik krize hiçbir reçete çıkmadı

Biz MÜSİAD ile de TÜSİAD ile de görüştük.

Ayrıştırmadan Ötekileştirmeden bütün üyelerimizi temsil edeceğiz.

Çatı aday olmaya hazırım.

Mevcut yönetim Vize Ofisini kapattı, Shopingfest'i kaldırdılar, aidatını ödeyemeyen üyeleri icraya verdiler.

İhaleleri şeffaf yapmadılar.

Pandemide kapanan iş yerlerine yardım etmediler.

MÜSİAD'da 7 yıl, İTO'da 4 yıl başkan yardımcılığı görevini üstlendim.

Yük olmaya değil yük almaya geliyoruz.

İTO'nun alt yapısı yetersiz, dijital İTO'yu kuracağız.

Bir sonraki İTO seçimlerinde elektronik oy kullanılacak.

4 yıl önceki seçime göre iki katından fazla katılım bekliyoruz.

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, İTO Başkanlığına neden aday olduğunu ve projelerini yaptığı basın toplantısı ile paylaştı. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı yapan Murat Kalsın, seçim çalışmalarına yönelik istişarelerini, temmuz ayından bu yana İstanbul Kongre Merkezi’ndeki seçim ofisinde yürütüyordu.

İTO'nun, 640 bin üyesiyle iş dünyasını temsil ettiğinin altını çizen Kalsın, İstanbul iş dünyasını ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren bir seçim sürecinin içerisine girdiklerini hatırlattı. Kalsın, iş dünyasında son yıllarda küresel gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Bu anlamda projeler geliştirerek devletimize ve ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. 2023 ve sonraki yıllar için Türkiye'deki üretimi artıracak adımlar atacağız" dedi.

Yeni küresel ekonomik düzenin belirlendiği bu dönemde, Türkiye’nin küresel ticaretin merkezi haline gelmesi Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan İTO’ya önemli görevler düştüğü belirten Murat Kalsın, “İTO seçimleri, ülkemizin 2023 Türkiye’sindeki yolculuğuna denk geliyor. İşte bu nedenle Odamıza her zaman olduğundan daha kıymetli bir görev veriyor. Biz, adalet, liyakat ve istişare ile İTO’yu yönetmeye ve güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için milletimize ve İstanbul iş dünyasına güç katabilmek için İTO yönetimine talip olduk” dedi.

MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE VE EKONOMİMİZE GÖNÜLDEN HİZMET EDECEĞİZ

Seçim öncesi basın mensuplarını ağırlayan Kalsın, seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu: Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nı, üye sayısı ve etkinliği itibarıyla hak ettiği yere taşımak için büyük hedeflerimiz var. Yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan sivil toplum kuruluşumuzda birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlar atarak, şeffaflık ilkesiyle, kimseyi ötekileştirmeden, ecdadımıza layık olmaya çalışarak yola devam edeceğiz. İTO’nun değerli üyelerinden alacağımız destek sayesinde ülkemize, milletimize, devletimize ve ekonomimize gönülden hizmet edeceğimizin sözünü veriyoruz. Sektörlerin ve üyelerimizin sorunlarına en doğru şekilde çözüm bulabilmek amacıyla, iş birliği ve güç birliği kapsamında bir kümelenme projesi başlattık. Sivil toplum kuruluşları başkanları, iş dünyasını önemli temsilcileri, kobiler ve büyük ölçekli şirketlerin temsilcileri ve tüm yol arkadaşlarımızla istişareler yaparak yürütüyoruz seçim çalışmalarımızı. Odalar camiasında 60 yıllık geçmişse sahip bir ailenin ferdiyim. Beni destekleyenlerin teveccühüyle bu geleneği ve tecrübeyi sürdürmeyi arzu ediyorum.

SÖZ DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Seçim ofisinde yaptıkları çalışmalarda sivil toplum ve iş dünyası ile istişarelerde bulunduğu belirten Murat Kalsın, “İTO’yu ekonomimizin en güvenilir çatısı olarak yapılandırmak, ticarette yeni bir bu başarı hikayesi yazmaya adayız. Bunun için 3’lü bir yol haritamız var” dedi.

Projeleri, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lere odakladıklarını aktaran Kalsın, bunun için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İTO üyelerinin kurumsal altyapısını güçlendireceklerini, böylece küresel pazarlarla buluşturacaklarını açıkladı. Aynı zamanda, KOBİ’lere finansal desteklerle ilgili bilgi alabilecekleri bir merkez kuracaklarını belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR

İstanbul’un Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturduğunu belirten Kalsın, hayata geçirilecek projelerle İstanbul’u ticaretin merkezi haline getireceklerini belirtti. Bunun ancak “Güçlü bir Meclis, Güçlü bir Yönetim” ile başarılabileceğine dikkat çeken Kalsın, “Türkiye’deki tüm oda ve borsalar demokratik kurumlardır. Sivil toplumun başarısı her üyesinin ortak sesi, ortak çözüm arayışı ve ortak gücü olmaktan geçer” dedi.

İTO 21'inci dönem seçimleri 9 Kasım'da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek.