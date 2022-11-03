İTO Başkan Adayı Murat Kalsın iş dünyasıyla yemekte buluştu...

Dünyanın en büyük odalarından biri konumunda olan 640 bini aşkın üyeli İTO'da 21'inci dönem seçimleri 9 Kasım'da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak.

Ekim ayında düzenlenen dönemin son toplantısında İTO Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, "Benim adaylığımla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Başkanımız da yeniden adayı. Bu yarışta eşit koşullarda yarışamıyoruz. Baskı ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullanmıştı.

İTO başkanlığı için aday olan Kalsın, bu akşam İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Seçim süreciyle ilgili konuşan Kalsın, kendisi hakkında da bilgi verdi.

ADAYLIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Murat Kalsın "İTO üyeleri olarak odamıza ve ülkemize hizmet etmek için el ele vererek 2023'e kavuşmak istiyoruz. Biz bugün İTO seçim sürecinde neler yaptık ve neler yapmak istiyoruz konusunda ve seçim süreciyle ilgili bilgilendirmek istiyorum." diyerek açıklamalarda bulundu.

Kalsın, "Güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için devletimize, milletimize ve İstanbul iş dünyasına destek olmak, ülke ekonomimize güç katacak bir İTO yönetimi oluşturmak için" İstanbul Ticaret Odası başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Kalsın, konuşması sırasında kendinden de bahsederek "1966 yılında Muş'ta doğdum. Muşlu bir kardeşiniz olarak 50 yıldır İstanbul'da yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş insanları Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Nihat Tanrıkulu da toplantıda konuşarak değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, konuşmasında İTO başkanlığına aday olan Murat Kalsın'ı desteklediğini belirtti.

MURAT KALSIN'I YAKINDAN TANIYALIM...

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Kalsın, 1988 -2000 yılları arasında ABD, Avrupa ve Türkiye’de başta tekstil, enerji ve gayrimenkul olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımlar yaptı. 2001 itibariyle Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarına odaklanan Kalsın, tekstil ve teknoloji alanında ihracat faaliyetlerini de sürdürdü. 2018 yılında tüm faaliyetlerini GMK Group çatısında topladı.

​İş hayatının yanısıra sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Kalsın, 2013- Mart 2018 döneminde İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitesi Başkanlığı’nı da yürüttü. Bu dönemde aynı zamanda İstanbul Teknopark yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanlığı, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanlığı yaptı.

1966 yılında Muş’ta doğan Murat Kalsın, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Eğitimini Georgetown Üniversitesi İşletme yüksek lisans programında sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babası olan Kalsın İngilizce ve almanca bilmektedir