İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında

İtalyan ayakkabı firmaları Türk ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olan ‘63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) için Türkiye'ye gelen alım heyetleriyle kaçak olarak görüşmeye çalışıyor. AYMOD'un Yeşilköy'de düzenlendiği fuar alanına yakın bir otelde en alt katı kiralayan 13 İtalyan firmasının temsilcileri, burada ürünlerini sergileyerek satış yapmaya çalışıyor. Otelde mini bir sergi alanı oluşturan firma temsilcileri, fuar alanından çıkan alım heyetlerini etik olmayan şekilde, otele götürüyor.

Kaçak fuar görüntülendi

İtalyan ayakkabı firmalarının oluşturduğu küçük sergiyi İHA muhabirleri görüntüledi. Ayakkabıların masalara dizilerek sergilendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde farklı modellerde erkek ağırlıklı ayakkabılar yer alıyor. İtalyanlar ise, Türkiye'den yüklü alımlar yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden müşterileri kendi ürünlerini almaya ikna etmek için uğraşıyorlar.

Konuyu ilk olarak Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican duyurmuştu. Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söylemişti.

Dernek “Anlaşma sağlandı” dedi.

Bu gelişmelerin ardından dernek yönetiminden bugün alınan açıklamada, bahsi geçen İtalyan firmaların anlaşma sağlayarak bugün resmi yollarla AYMOD'a katılım sağladığı ve alım heyetleriyle görüşmeye başladığı bilgisi verildi.