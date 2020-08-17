İŞVERENLER DİKKAT ! MUHTASAR VE SSK BEYANLARI BİRLEŞTİ... BİRLİKTEN KUVVET DOĞACAK MI?

Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya gibi pilot İllerde Uygulanmakta Olan ve 01.03.2020 Tarihi İtibariyle da Tüm İllerde Başlaması Öngörülen Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01.07.2020 Tarihine Ertelenmişti.

Daha önceden ayrı olarak beyan edilen ve ödenen aylık Muhtasar vergisi ve SSK beyanı 01 Temmuz itibariyle birleştirilmiş olup adı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak yürürlüğe girmiştir.

Kısacası izleyen ayın 26 sına kadar verilmesi ve ödenmesi gereken muhtasar ve izleyen ayın 23’üne kadar bildirilmesi gereken, ödemesi de ay sonu yapılan ssk beyanları tek beyanname olarak izleyen ayın 23 ü akşamına kadar bildirilip ödemesi de ayın 26 sında tek seferde yapılacaktır.

Şimdi de vakti geldi. Hadi bakalım işverenler.. Size üstü kapalı yeni bir yük daha..

Şahsen doğru bulmadığım uygulamada SSK ödemesi 4 gün öne çekilmiş olup, muhtasar beyanı ile aynı anda ödenecek olması işverenler açısından ödeme güçlüğü çekilmesine yol açabilecektir.

Çünkü sigorta primlerini süresinde ödeyen işverenler 5510 sayılı kanundan doğan % 5 lik indirim hakkı elde ediyordu. Yeni düzenleme ile birlikte son ödeme gününde muhtasar ve ssk ödemelerinin birlikte yapılması gerekecek. Parası olmayan, aynı anda her ikisini ödeyemeyecek ve ssk % 5 lik indirimden faydalanamayacak.

İki yıldır uygulanmayan, ertelenen bu birleşmenin şimdi bu pandemi döneminde kime ne faydası olacak ? Asıl şimdi ertelenmeliydi. Devlet her iki alacağını da tek seferde almayı amaçladı belki ama işveren tek seferde ödeyebilecek mi peki?

Geç kalınmış sayılmaz.. Uygulama en az 1 yıl daha ertelenmeli veya tamamen vazgeçilmelidir. Aksi halde birçok işletme için ödenemeyen vergi/ssk yükü ortaya çıkacaktır.