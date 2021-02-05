İSTİM TUZLA’DA TESLİMLER BU YIL BAŞLIYOR

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Tuzla’da yeni ticaret, sanayi ve lojistik merkezi olarak konumlanan İSTİM Tuzla; statik yapısı, büyüklüğü ve model proje özelliği ile ofis, sanayi ve lojisitik faaliyetlerine yeni bir anlayış getiriyor.

İSTİM Tuzla, Betacons (Betatrans A.Ş), Kadimyapı A.Ş (Çavuşoğlu Yemenler A.Ş, Mostar Yapı Ltd.Şti.) Ortaklığında bölgenin lojistik, üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

İstanbul’un sanayi ve ticaretinde öncü firmaların kümelendiği Tuzla’da ofis, sanayi ve ticaret kompleksi olarak dikkat çeken proje; ileri teknolojisi, yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, kat yükseklikleri ve ergonomisi ile firmaların gelişimini destekleyen özelliklere sahip.

OFİSLER 700 BİN TL’DEN, DÜKKANLAR 950 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Toplamda 777 adet ofis ve dükkânın yer aldığı İSTİM Tuzla’da ofislerin büyüklükleri 87 ila 100 metrekare, dükkânların ise 100 ila 300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği projede ofisleri 700 bin TL’den, dükkânları ise 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunan Ortak Girişim, alıcılara ayrıca yüzde 25 peşinata 36 ay sıfır faiz avantajı da sağlıyor.

BÖLGENİN EN KOLAY ULAŞILABİLİR PROJESİ

Yatırımcılarının gözde noktaları arasında yer alan ve E5 Karayoluna 400 metre cephesi bulunan İSTİM Tuzla, lokasyonuyla da dikkat çekiyor.

Proje; sahile ve marinaya 5 kilometre, Pendik Ro-Ro Limanı’na 10 kilometre, Eskihisar-Topçular iskelesine 12 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 20 kilometre mesafede yer alıyor.