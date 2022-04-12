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İstihdam piyasasında yaz hareketliliği başladı

Omicron varyantının etkisini azaltmasıyla şirketlerde ofise dönüşün başlaması, yazın yaklaşması ve Rusya-Ukrayna savaşı, mart ayında istihdam piyasasını şekillendirdi. Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in mart ayı İstihdam Endeksi’ne göre, ofis ve büro malzemeleri sektöründe bir önceki aya göre toplam ilan sayısında %39 artış yaşanırken, uzun zamandır ilan sayısında düşüş yaşayan eğlence, kültür, sanat ve organizasyon sektöründe de canlanma başladı.

İş Dünyası 12.04.2022, 15:28
İstihdam piyasasında yaz hareketliliği başladı

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net tarafından yayınlanan İstihdam Endeksi’nin Mart 2022 dönemine ait verileri açıklandı. Kariyer.net’in kendi büyük verisinden hareketle hazırladığı endeksin sonuçlarına göre; mart ayında toplam iş ilanı sayısında 2021 yılına göre %24 artış kaydedildi. Yeni iş ilanlarında ise şubat ayına oranla %13 artış gözlendi.  Mart ayında en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla bilişim, üretim, tekstil, hizmet ve sağlık olurken, şubat ayına göre organizasyon sektöründe %42, eğlence, kültür ve sanat alanında ise %20’yi aşan oranlarda ilan artışı yaşandı. 

İstihdam piyasasında hızla artan dijital yetenek açığına paralel olarak bilişim sektöründe de iş gücü ihtiyacı yükselişe devam ediyor. Pandeminin başından bu yana liderliği tekstil sektöründen devralan bilişim sektörü, yayınlanan ilan sayısı bakımından iki yıldır başı çekiyor. 2022’in ilk üç ayında Yazılım Uzmanı, Grafik Tasarımcı, Bilgisayar Mühendisi, Sistem Mühendisi ve Analist pozisyonları en çok yetenek aranan ilk 5 pozisyon arasında yer aldı.

Fatih Uysal: ‘İstihdam piyasasında pozitif gidişat devam ediyor”

İstihdam Endeksi mart ayı verilerini yorumlayan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Omicron dalgasını engellemek için gelen kısıtlamaların kalkması ile birlikte birçok şirket ofise dönmeye başladı. Hibrit modelde çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak ofis mobilya ve büro malzemelerine ilginin artmasıyla birlikte ofis ve büro malzemeleri sektöründe de canlılık yaşanıyor. Yazın yaklaşması ve varyantın etkisinin azalması ile birlikte uzun zamandır ilan sayısında düşüş yaşayan eğlence, kültür ve sanat alanında da son iki yıla göre hareketlilik başladı. Bilişim sektöründe ise pandemi sonrası yetenek açığı katlanarak artıyor. 2021 kademeli normalleşme ile geçti ancak 2022 ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda pozitif bir gidişat olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Turizmde ilan sayısı artıyor, gözler savaşta!

Kariyer.net’in mavi yaka iş ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği lokasyon bazlı iş arama uygulaması “İşin Olsun”un verilerine göre, Turizm sektörü, şubat ayına kıyasla ilan sayısı en çok artan sektör oldu. Buna göre bir önceki aya kıyasla Turizm sektörü ilanlarında Antalya’da %58, Muğla’da %51, İzmir’de ise %35 oranında artış yaşandı.

Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörünü negatif etkilediğini söyleyen Uysal, “Esnek çalışmanın mümkün olmaması ve mevsimsellik nedeniyle sektörün tercih edilebilirliği düşse de bir önceki yıla göre %49 artan ilan oranı umut verici. Yanı başımızda devam eden savaş turizm sektörünü negatif etkiliyor. Rusya ve Ukrayna, turizmde Türkiye’nin önemli iki donörü konumunda yer alıyor. Savaş sona ererse mayıs, haziran ayından itibaren hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Almanya gibi pazarlardan gelen turistler savaş nedeniyle yaşanan belirsizliği bir nebze de olsa olumlu yöne çeviriyor. 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde Almanya’dan gelen turist sayısının 2021 yılının aynı dönemine göre %93 oranında artması da pozitif gidişatın önemli göstergelerinden biri olarak umut veriyor. Savaşın tüm dünya ve insanlık adına bir an önce sona ermesi en büyük dileğimiz” dedi.

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