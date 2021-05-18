İşten ayrılıp kıdem tazminatınızı alabilirsiniz! İşte gerekli şartlar

Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanların kıdem tazminatını alabilmeleri için üç farklı şart söz konusu. Öncelikle 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.

SİGORTALI OLANLARIN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Posta Gazetesi'nin haberine göre, 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alıp çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.

AZILI TALEPLE İŞİ GARANTİYE ALIN

7000 günle kıdem konusu çok fazla bilinmediği için bazen başvuru yapılan kurumlarda ‘25 yıl sigortalılık süresi gerekir’ şartının öne sürüldüğünü ifade ediliyor. İşi şansa bırakmamak için yazılı talepte bulunup yazılı cevap almakta fayda var. Özetle 25 yıl 4500 gün veya 7000 gün prim şartlarından hangisi önce tamamlanırsa ona göre kıdem hakkı doğar. İşten çıkarma yasağını olduğu dönemde de bu haklar kullanılabiliyor.