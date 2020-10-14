İstegelsin'in ilk reklam filminde Hazal Kaya ve Ali Atay çifti var

Corona virüs salgını döneminde talebin bir hayli arttığı online market alışverişi sektörünün öne çıkan isimlerinden istegelsin, 2 buçuk milyondan fazla indirilmeye ulaştı. 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan ve İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum’da hizmetini sürdüren istegelsin, ilk reklam filmini de yayına aldı.

IKEA, Mado, Özsüt, Royal Canin, Pro Plan gibi markaları bünyesinde bulunduran ve 7 binden fazla çeşidiyle hizmet veren istegelsin’de siparişleri soğutmalı araçlarla teslim etmesiyle dikkat çekiyor. Teknolojiden kozmetiğe, tekstilden temizliğe, meyve sebzenin en tazesinden mahalle kasabı güvenilirliğindeki etlere kadar binlerce ürünün yer aldığı istegelsin’in dağıtım merkezlerinde fırın, meyve sebze odası, et ve süt ürünleri odası ve donuk odası olmak üzere 4 farklı oda bulunuyor. Ürünler ideal sıcaklıklarda muhafaza ediliyor ve online sıcaklık takibi ile sürekli kontrol altında tutuluyor.

Online süpermarket istegelsin'in başrollerini Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin paylaştığı yeni reklamının kreatif çalışmalarını PunchBBDO yürüttü. Yönetmen koltuğunda Cemal Alpan’ın oturduğu ve yapımını Kala Film’in üstlendiği filmde, istegelsin siparişlerinin arka planı ve teslimat aşaması da “uzmanı seçsin, titizlikle korunsun” sloganıyla beraber tanıtılıyor. Çekimleri iki gün süren filmde istegelsin’in uzman çalışanları ve siparişlerde kullanılan teknolojiler de yer alıyor.

istegelsin, son olarak Morhipo ile yaptığı iş birliği ile karşımıza çıkmıştı. istegelsin entegrasyonu ile hayata geçen Morhipo Market'te 7 binden fazla ürün bulunduğunu; platformun şu an için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum'da hizmet verdiğini hatırlatalım.