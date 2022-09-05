İşte Türkiye’yi dünya ikinciliğine taşıyan projeler
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 42 firma ile yer almayı başararak dünya liginde yeniden ikinciliğe yükseldi. Listenin ilk sırasında Çin yerini korurken; ABD, Türkiye’nin ardından üçüncü sıraya geriledi. Türkiye’den listeye giren ilk 10 müteahhitlik firması ise RÖNESANS, LİMAK, YAPI MERKEZİ, ENKA, ANT YAPI, TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO ve TAV oldu.
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İşte Türkiye’yi dünya ikinciliğine
taşıyan projeler
Türkiye, küresel inşaat pazarındaki daralmaya rağmen bu yıl ENR’ın
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 42 firma ile yer almayı başararak dünya liginde yeniden ikinciliğe yükseldi. Listenin ilk sırasında Çin yerini korurken; ABD, Türkiye’nin ardından üçüncü sıraya geriledi. Türkiye’den listeye giren ilk 10 müteahhitlik firması ise RÖNESANS, LİMAK, YAPI MERKEZİ, ENKA, ANT YAPI, TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO ve TAV oldu.
Türkiye’den “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine giren firmaların gerçekleştirdiği projeler arasında RÖNESANS'ın İsviçre Alpleri'ndeki dünyanın “en uzun ve en derin” demiryolu tüneli olan Gotthard Base projesi, LİMAK'ın sektörün en büyük kontrat bedeline sahip Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası, raylı sistemlerde uzmanlaşan YAPI MERKEZİ’nin Tanzanya’da üstlendiği ve Doğu Afrika’yı Hint Okyanusu’na açacak hızlı demiryolu hattı, ENKA’nın Irak’ta mühendislik birikimiyle inşa ettiği Samawa Kombine Çevrim Elektrik Santrali ve ANT YAPI’nın Miami’de körfez manzarası ve ikonik görünümüyle dikkat çeken projesi Una Residences öne çıktı. Bunları TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO ve TAV’ın üstlendiği büyük projeler izledi. ONUR’un öne çıkan köprü projesi, bugünlerde dünyanın dikkat kesildiği Zaporijya şehrinde Ukrayna’nın 20 yıllık hayali olarak inşa edildi.
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), tüm dünyada ilgiyle takip edilen ve müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen Türkiye’den listeye 42 firma girdi. Bunlardan ilk 10 firma sırasıyla RÖNESANS, LİMAK, YAPI MERKEZİ, ENKA, ANT YAPI, TEKFEN, ONUR, ESTA, ALARKO ve TAV oldu.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, konuya ilişkin olarak, “Küresel pazarda 2021 yılında daralma kaydedilirken; Covid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaşması ve yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Türkiye, dünya devler liginde performansını artırarak ikinciliği geri aldı. Türk müteahhitlerin küresel pazardan elde ettikleri gelir artışı ayrıca öne çıktı” dedi.
Tüm dünyada referans alınan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine giren ilk 10 Türk firmasını bu başarıya götüren uluslararası projelerden bazıları ise şöyle sıralandı:
ENR LİSTESİNDEKİ İLK 10 TÜRK FİRMASI
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0