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İşte Türkiye'nin en teknolojik markaları

Nielsen Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markalarının seçildiği araştırmada en teknolojik yerli marka Vestel oldu.

İşte Türkiye'nin en teknolojik markaları

Nielsen Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markalarının seçildiği araştırmada en teknolojik yerli marka Vestel oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 17:07
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İşte Türkiye'nin en teknolojik markaları

Nielsen Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

Nielsen'den yapılan açıklamaya göre, Nielsen Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen TechBrands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.

Nielsen Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırmanın sahası Kasım 2019'da, Türkiye temsili olarak belirlenen İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep'te 15-64 yaş arası kadın ve erkek bin kişiyle gerçekleştirildi.

Açık uçlu sorularla yapılan araştırmada, katılımcılara Türkiye'nin en teknolojik markaları soruldu.

En teknolojik yerli marka: Vestel

Araştırma kapsamında Türkiye'nin en teknolojik yerli markası ödülünü Vestel alırken, kendi kategorilerinde en teknolojik marka seçilerek ödüle layık görülenler şu şekilde sıralandı:

"Akaryakıt markası: Opet, banka: Türkiye İş Bankası, beyaz eşya markası: Arçelik, bilgisayar markası: Casper, cep telefonu markası: Samsung, giyim/tekstil markası: LC Waikiki, havayolu şirketi: Türk Hava Yolları, kargo markası: Yurtiçi Kargo, katılım bankası: Ziraat Katılım, kişisel bakım markası: Gratis, kredi kartı: Garanti Bonuscard, küçük ev aletleri markası: Arzum, mobil banka: Enpara.com, online alışveriş markası: Hepsiburada, online banka: Garanti Bankası, otomotiv markası: Mercedes, özel eğitim kurumu: Ted Koleji, özel üniversite: Koç Üniversitesi, sağlık kurumu: Acıbadem, sigorta markası: Axa Sigorta, süpermarket: Migros, telekomünikasyon markası: Turkcell, televizyon markası: Samsung"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nielsen Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Didem Şekerel Erdoğan, TechBrands Turkey için "Tüm markaların teknolojiye yatırım yaptığı bu dönemde, tüketici gözünde ayrışan markaların yine tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemliydi. Biz de bu amaçla yola çıkan TechBrands girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde destek olduk." ifadelerini kullandı. 

Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat ise kendi sektörlerinde en teknolojik markalara, Tech Day ödül gecesinde ödüllerini takdim ettiklerini belirterek, Nielsen ile yaptıkları iş birliğinin markaların geleceği için çok önemli olduğuna işaret etti. 

Son Güncelleme: 02.03.2020 17:18
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