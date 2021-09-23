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“İş’te Eşit Kadın” sertifikası tüm sektörlerde büyüyor!

MAPFRE Sigorta İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

İş Dünyası 23.09.2021, 16:59
“İş’te Eşit Kadın” sertifikası tüm sektörlerde büyüyor!

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası yeterli puan aldıklarında İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar.

Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.  

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.

Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uyumu, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri. 

MAPFRE Sigorta, ödenmiş sermayesi ve özkaynak büyüklüğü ile Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer almaktadır.  Geçmişten bugüne getirdiği 72 yılı aşkın deneyimi ve uluslararası gücüyle, Türk ekonomisine olan katkılarını devam ettirmektedir.  

Sahip olduğu yaygın profesyonel acente ağı aracılığı ile tüm sigorta branşlarında hizmet veren MAPFRE Sigorta; geniş reasürans kapasitesi, mali gücü, yüksek hasar ödeme kabiliyeti ve hasar ödeme hızı sayesinde sektördeki en güçlü ve en güvenilir kuruluşlar arasında yer almaktadır.

MAPFRE Sigorta, İstanbul’daki Genel Müdürlük ve 17 Bölge Müdürlüğü’nde Intertek tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

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