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İstanbul'un Gözde Mekanı Lordom Restaurant, Şişli Bomonti'de Hizmete Girdi!

Dünya mutfağında ses getirecek Lordom Restaurant, şişli bomontide hizmete girdi. Açılışa ünlü sanatçılar ve seçkin konuklar katıldı. Lordom, baş döndürecek lezzetiyle misafirlerini bekliyor.

İş Dünyası 22.06.2022, 15:27 22.06.2022, 16:14
İstanbul'un Gözde Mekanı Lordom Restaurant, Şişli Bomonti'de Hizmete Girdi!

Lordom Restaurant Şişli Silahşör Caddesi'nde dün akşam düzenlenen törenle açıldı. Lordom açılışını Eyüp Belediye başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız gerçekleştirdi. Açılışa ünlü sanatçılar ve seçkin konuklar katıldı.

Eyüp Belediye başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız yaptığı konuşmasında; "Eyüpsultan ilçesinde de esnaflık yapan Kerem Ecer kardeşimizin mekanı hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 

'LORDOM, DÜNYA MUTFAĞINA YENİ BİR VİZYON KATACAK'

Açılışın ardından işletme sahibi ünlü iş insanı Kerem Ecer, tebrikleri kabul ederek açılışa iştirak eden, hayırlı olsun dileklerinde bulunan herekese teşekkür edip "Lordom, ismiyle dünya mutfağına yeni bir vizyon katacak" dedi.

#kerem ecer #bomonti #ŞİŞLİ #restaurant #Lordom
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