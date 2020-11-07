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İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu açıkladı.

İş Dünyası 07.11.2020, 10:33 07.11.2020, 10:41
2001
İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşları kademeli mesai saatlerine geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası esnek çalışma ve mesai saatlerinin teşviki için çağrıda bulunmuştu.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlenmiştir.

Mesai saati başlangıcının 07:00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir" denildi.

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