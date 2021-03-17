İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı

Oyuncak sektörünün bu yıl Avrasya’daki ilk yüz yüze uluslararası fuarı olan İstanbul Oyuncak Fuarı, 16 Mart 2021, Salı günü açıldı. Geçen yıl 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde B2B Networking Günleri’ni dijital ortamda gerçekleştiren oyuncak sektörü, heyecanla beklediği fiziksel fuarına kavuştu. 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı, 19 Mart 2021 tarihine kadar ziyaretçilerini kabul edecek. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından OYDER (Oyuncakçılar Derneği) iş birliği ile düzenlenen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki toplam 8 bin 700 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı’nda ihtisas fuarı olması nedeniyle perakende satış yapılmıyor ve 15 yaş altı misafirler ziyaretçi olarak kabul edilmiyor.

5 ülkeden 131 marka katılıyor

Fuarın açılış töreninde konuşan Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, geride bıraktığımız yılın herkes için zorlu bir yıl olduğunu vurgulayarak, “Tüyap olarak 2021 yılı fuarlarımıza İstanbul Oyuncak Fuarı gibi güzel bir fuarın açılışıyla başlıyoruz. Bu yüzden bizim için bu açılışın anlamı daha büyük. İstanbul Oyuncak Fuarı’nın hayırlı ve bereketli bir fuar olmasını diliyorum” dedi. Öztop, oyuncak sektörünün 2021’deki en önemli randevusu olan İstanbul Oyuncak Fuarı’na 5 ülkeden 131 marka ile 92 firma ve firma temsilciliği katıldığını belirtti. Tüyap yurtdışı ofislerinin organizasyonuyla İstanbul Oyuncak Fuarı’na; Rusya, Bulgaristan, İran, Gürcistan, Makedonya ve Mısır’dan alım heyetlerinin geleceğini söyleyen Öztop, “Fuar öncesinde Türkiye ve 78 farklı ülkeden 4 binden fazla ziyaretçi online davetiye aldı. Fuara olan ilgi ilk günden belli oluyor. Tüm sağlık önemlerini aldığımız fuarımızın sektörün paydaşlarını güvenli bir ticaret platformunda bir araya getirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Fuarda yerli üretici sayısı arttı”

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür ise İstanbul Oyuncak Fuarı’nın oyuncak sektörü için çok önemli olduğunu belirterek sözlerine başladı. Bu yıl İstanbul Oyuncak Fuarı’mıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz” diyen Yürür, “Bu yıl fuarda yerli üreticilerimizin sayısının önemli derecede arttığını ve ürün çeşitlerini genişlettiklerini görüyoruz. Geride kalan bir yılı boşuna geçirmedi sektörümüz. Herkesin elinden geleni yaptığını görüyoruz” açıklamasında bulundu. Fuarda, pandemi koşullarında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Yürür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuar organizatörümüz Tüyap, çok profesyonel bir kurum. Pandemi koşullarında sağlığımız için her türlü tedbirin alındığını memnuniyetle görüyoruz. Kendimizi korumalıyız ama işimizi de yapmak zorundayız. Görünen o ki, 2021 sonuna kadar bu koşullarda yaşayacağız. Koşullara uyum sağlamak durumundayız. Fuarlar iş yapma platformu olmalarının yanı sıra sosyalleşmek için de fırsatlar sunuyor. Sektör olarak bir araya geldiğimiz için mutluyuz.”

Yurt dışı ziyaretçi ilgisi şaşırtmadı

Fuarın ilk gününden itibaren Amerika, Almanya, Rusya, Brezilya, Hırvatistan, Yunanistan Azerbaycan, Makedonya, İtalya, Fransa, Irak, İran, Kosova, Gürcistan, İngiltere, Ukrayna, Tunus ve Pakistan gibi 25 ülkeden gelen ziyaretçi heyetleri uluslararası ziyaretçinin fuara olan ilgisini kanıtladı. Türkiye’nin Van, Urfa, Mardin, Antalya, Hatay, Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Konya, Balıkesir gibi 36 farklı ilinden fuara yerli ziyaretçi ilgisinin de yoğun olduğu gözlendi. Hibrit modelle gerçekleştirilen fuarın dijital bölümü olan B2B Networking Günleri’ne 20 ülkeden 120 nitelikli iş insanının katılması ve 74 önemli iş bağlantısı yapılması, yüz yüze fuara daha fazla ilgi olacağının habercisi olarak görülüyor.

Oyuncak dünyasının son trendleri…

İstanbul Oyuncak Fuarı’nı gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler; bebek oyuncakları ve araçları,

oyuncak bebekler, arabalar, peluş oyuncaklar, model oyuncaklar, elektronik oyuncaklar, teknik oyuncaklar, ahşap ve naturel oyuncaklar ve promosyon oyuncaklardaki en son modelleri ve tasarımları görebiliyor. Fuarda çocukların dünyasına hitap eden festival ve parti malzemelerinden okul araç gereçlerine, zeka geliştirici oyunlardan spor ve outdoor ürünlerine, hobi malzemelerinden lisanslı ürünlere kadar birçok ürün sergileniyor.

Fuar bitse de iş bağlantısı kurulabilecek

Geçtiğimiz yıldan beri hız kazanan hibrit fuarcılık anlayışının en önemli örneklerinden olan İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap’ın yeni nesil fuarcılık vizyonu çerçevesinde birçok yeni ve farklı uygulamaya da zemin oluşturuyor. Tüyap’ın networking uygulaması MyTüyap’ın akıllı B2B eşleştirme sistemi ile İstanbul Oyuncak Fuarı’na katılan firmalar, tüm dünyadan alıcılarla anında buluşabiliyor. Böylece firmalar yıl boyu ticaretlerini kesintisiz sürdürme olanağına kavuşuyor. Yine Tüyap’ın fuarlardaki iş bağlantılarını dijital ortama taşıyan web siteleri sayesinde katılımcılar 365 gün boyunca dünyanın her yerinden milyonlarca alıcıyla doğrudan buluşabiliyor. Ziyaretçiler de aynı uygulama üzerinden ilgilendikleri alanlardaki ürün ve hizmeti sunan katılımcıları görebiliyor ve onlarla iletişime geçme imkanı buluyor.

Tedbirler tavizsiz uygulanıyor

“Ticaret için önce sağlık” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Tüyap, İstanbul Oyuncak Fuarı’nda da katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını korumak için aldığı tedbirleri titizlikle uyguluyor. TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla fuarlarını organize eden Tüyap, MyTüyap üzerinden alınan davetiye, yaka kartı ve uygulama üzerinden kartvizit değişimi gibi inovatif hizmetlerle ‘temassız fuar deneyimini’ İstanbul Oyuncak Fuarı’nda da katılımcı ve ziyaretçilerine yaşatmayı sürdürüyor.