İstanbul katılımcıları fırsatları yakalıyor

Yeni normal dönemin ilk aylarını geride bırakan Türkiye ekonomisi olumlu sinyaller veriyor. Bu yıl 28’inci kez TÜYAP’ta, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) iş birliğinde, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük fuarcılık şirketi Hyve Group tarafından 25 - 28 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek olan WorldFood İstanbul, yerli ve yabancı katılımcıları buluşturmak ve ziyaretçilerini ağırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Fuar tarihine kadar katılımcılarla uluslararası alıcıların temasını sıcak tutmak isteyen WorldFood Istanbul ekibi, Hyve Connect uygulaması aracılığıyla sanal toplantılar düzenleyerek, yerel alıcıları uluslararası pazar temsilcileri ile buluşturuyor.

Türkiye ekonomisinin pandemi etkisini, üzerinden atmaya başladığını belirten Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, “Güncel veriler, yeni normal dönemde Türkiye ekonomisindeki olumsuz havanın değiştiği yönünde. Biz de Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri alanında önemli ve uluslararası bir iş birliği platformu olan WorldFood Istanbul ile ilgili moral veren bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Online davetiye alımlarında önceki yıllara göre önemli bir artış söz konusu. Bu veriler bize mevcut koşullara rağmen fuarımıza önemli bir katılım olacağını gösteriyor. Ayrıca, fuarımıza katılamayan yabancı alıcılar, İHBİR’in desteğiyle gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonu kapsamında sanal ticaret platformumuz olan Hyve Connect uygulamasını kullanarak, fuarda bulunan katılımcılarla sanal ortamda buluşacaklar. Böylece Türkiye, ilk kez hibrit fuarcılığı uygulamalı olarak WorldFood İstanbul’da deneyimleyecek” dedi.

Fuar Öncesi Hyve Connect Toplantıları İhracat Fırsatları Sunuyor

2019 yılında gerçekleştirilen WorldFood İstanbul’da yaratılan 300 milyon euroluk iş hacminin sanal ticaret platformu Hyve Connect tarafından desteklendiğini hatırlatan Ülgen, 2018’den bu yana sanal ticaret platformunun aktif bir şekilde kullanıldığının altını çizdi: “Aldığımız geri bildirimler olumlu ve geleneksel fuarcılık yaklaşımını destekler nitelikte. Fuarımıza katılamayan yabancı alıcılar, İHBİR’in desteğiyle gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonu kapsamında, Hyve Connect uygulamamızı kullanarak, yöresel lezzetlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak isteyen katılımcılarımız ile buluşacak. Yeni nesil ticaret yaklaşımını benimseyen kullanıcılarımız için doğru, verimli ve hızlı iş bağlantıları kurmak adına Hyve Connect çok önemli bir platform olacak.”

Tedarik zincirleri açısından dönüşüm sürecinin yansımalarının ve tarım politikalarında gıda güvenliği başlıklarının da öneminin artacağını belirten Ülgen, bu konuda Türkiye’de neler yapılabileceğinin de Fuardaki etkinliklerde detaylıca konuşulacağını hatırlattı.

Ülgen, Fuarın kapılarını açacağı tarihe kadar, katılımcılar ile yabancı alıcıları ısınma turlarında buluşturduklarını, Hyve Connect uygulaması aracılığıyla toplantıda bir araya getirdiklerinin altını da çizdi:

“11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret toplantılarında 19 farklı ülkeden 25 yabancı alıcıyı, 100’ün üzerindeki katılımcımızla bir araya getirdik. İki gün boyunca süren sanal toplantılarda toplam 782 iş bağlantısı gerçekleştirildi. Fuar öncesi sağladığımız bu altyapı sayesinde katılımcılarımız iş ağlarını geliştirerek doğru müşterilerle bağlantı kurup ihracat fırsatlarından yararlanmış oldular. Hyve Group’un sahip olduğu Hyve Connect altyapısı, Fuar öncesinde yerli katılımcılarımıza ihracat fırsatı sundu. Oldukça yoğun ilgi gören ve olumlu geri bildirimler aldığımız toplantılar zincirini genişletmek, Türkiye’deki diğer Fuarlarımız öncesinde de benzer adımlar atmayı istiyoruz.”

Okutur: “Toplumsal Trendler Yabancı Firmaların Ülkemizden Alımlarını Artırıyor”

WorldFood İstanbul’un Türkiye’nin ihracatına direkt katkı sağlayacak bir iş birliği ve ticaret platformu olduğunu belirten İHBİR Başkanı Haluk Okutur, Fuar’da katılımcı olmanın; gıda ürünleri alımıyla ilgilenen perakende zincirleri ve gıda toptancısı işletmelerinden gelen çok sayıda temsilciyle doğrudan iletişim kurarak satışları artırmak, ürünleri tanıtmak ve yeni müşteri kazanmak için etkili bir yol olduğunu hatırlattı:

“WorldFood İstanbul; yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması, yeni bir pazarda ürünlerini tanıtması için ideal bir platform. Son 10 yılda Türkiye’de ihracat oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Daha yoğun tempolu yaşam tarzları, şehirleşme ve daha yüksek gelir ortalaması gibi toplumsal trendler, gıda ve içecek alışkanlıklarını değiştirerek yabancı firmaların ülkemizden daha fazla alım yapmalarını sağlıyor.”

Üye firmaların önemli bir bölümünün Fuara hazırlandığını belirten Okutur, Türkiye’deki gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası WorldFood İstanbul’un birçok yeni ürünü, binin üzerinde markanın katılımıyla, gıda dünyasına tanıtmaya hazırlandığını hatırlatırken, “Biz de İHBİR olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fuara nitelikli alım heyetleri davet ederek, alıcı firmaları gerek online ortamda gerekse şartlar elverirse fuar ortamında ağırlayarak fuarın etkinliğini artıracağız. Bu fuar, katma değerli ürünlerin tanıtıldığı, yeni markaların sergilendiği ve gıda sektöründe önümüzdeki yıllarda ülkemizi uluslararası platformlarda ön plana çıkaracak uzun vadeli bir fuar olacaktır. Profesyonel ve nitelikli ziyaretçilerin katılımı ile de sektör ihracatımızı yukarı çekecek bir fuar olacağını düşünüyorum,” dedi.

Okutur; pandemi döneminde temel gıda ürünlerine talebin arttığını, tüketim evden yapılsa da üretimin aralıksız sürmesinin sektördeki hareketliliği koruduğunu, özellikle un tüketiminin pandemi döneminde 10 kat arttığını ekledi.

Verimli Ticaretin Yeni Nesil Platformu: Hyve Connect

Tüm katılımcı, alıcı ve profesyonel ziyaretçilerin yani iş bağlantıları kurmak isteyen tüm kullanıcıların erişimine açık olan Hyve Connect, her tür ziyaretçinin fuar süresince sağlıklı planlama yapabilmek, günlük takvim oluşturabilmek, iş bağlantılarını doğru, verimli ve hızlı bir biçimde gerçekleştirerek doğru müşteriler ile doğru tedarikçileri buluşturabilmek için geliştirildi.

Katılımcılar ve profesyonel ziyaretçilerin ortak odak noktalarda buluşma algoritmasını baz alarak doğru kişileri eşleştiren Hyve Connect, akıllı telefonlara indirilebilen uygulama aracılığı ile kolay ve rahat bir kullanıma sahip. Web tabanlı olarak da desteklenen Hyve Connect, dilendiği takdirde herhangi bir uygulama indirmeden de kullanım şansı sunmaktadır.

Fuarın programı ve etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgilere de kolayca erişme fırsatı sunan Hyve Connect, Kovid-19 pandemisiyle birlikte ihtiyaç doğrultusunda sosyal mesafeyi destekleyen ve koruyan Sanal Toplantı seçeneğini WorldFood İstanbul Fuarı ile birlikte de kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar görüntülü olarak fuar süresince görüşmek istedikleri profesyoneller ile sanal ortamda rahatça görüşebilecek, uygulama üzerinden birbirlerine ürünleri ile ilgili bilgileri iletebilecekler. Ayrıca Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm etkinliklerin Canlı Yayın yaklaşımı ile yine Hyve Connect üzerinden takip edilmesi mümkün olacak.

Hyve Connect uygulamasındaki bir diğer yeni özellik ise katılımcı profilleri ile ilgili. Bugüne kadar katılımcılar sadece firma profillerini kısıtlı bir şekilde, ürün bilgilerini ekleyerek kullanabiliyorlardır. Güncellenen ve geliştirilen Hyve Connect; katılımcılara, profillerine istedikleri ürün görsellerini ya da ilgili PDF dosyalarını ve varsa videolarını ekleme imkanı sunarak, daha detaylı ve kapsamlı bir biçimde tanıtım yapma ve profillerini kişiselleştirme fırsatı sunuyor.

Hyve Connect uygulamasının faydaları ve kullanım alanıyla ilgili daha detaylı ve görsel olarak anlatımlı bilgiye Youtube’da yer alan ve burada da bulabileceğiniz link aracılığıyla ulaşabilirsiniz