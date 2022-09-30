İstanbul Kahve Festivali’nde Türk kahveniz Arzum OKKA’dan

Arzum OKKA, merakla beklenen İstanbul Kahve Festivali’nde kahveseverlerle buluşuyor. İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, dünyanın dört bir yanından getirilen birbirinden leziz kahveler meraklılarıyla buluşacak. ‘Şehri Uyandıran Festival’ olarak nitelendirilen İstanbul Kahve Festivali’nde nitelikli kahveler, kahve dükkânları, kahvenin tüm paydaşlarının yanı sıra, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları da yer alacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 8 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de Kimma Coffee Kurucu Ortağı ve Specialty Coffee Association Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Yaman ile ‘Türk Kahvesinin OKKA’lı Yolculuğu’ başlıklı söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

Hacı Bekir lokumları eşliğinde OKKA’lı Türk kahvesi

İstanbul Kahve Festivali’ne bu yıl 7’nci kez katılacak olan Arzum, festival alanına kurulacak özel Arzum OKKA standında ziyaretçilerine tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA’lı Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Şekerci Hacı Bekir ile farklı türdeki Türk kahvelerine hangi lokumun daha iyi gideceğiyle ilgili bir eşleştirme çalışması yapan Arzum, ziyaretçilerine sunacağı Türk kahvelerinin yanında, bu eşleşmeler doğrultusunda lokum ikram edecek. Stantta, sade-sütlü Türk kahvesi ile ekstra fıstıklı lokum, kakuleli Türk kahvesi ile güllü lokum, karamelli Türk kahvesi ile tarçınlı lokum gibi birbirinden zengin eşleştirmeler yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Arzum OKKA standına uğrayanlar ayrıca Türkiye Cezve İbrik Şampiyonu olan ve ülkemizi World of Coffee Dünya Cezve İbrik Şampiyonası’nda temsil eden Deniz Tombuloğlu’nun Türkiye’nin İlk karıştırıcılı cezveli sütlü Türk kahve makinesi Arzum OKKA Rich Spin M ile özel olarak hazırladığı Türk kahvesi kokteyllerinin tadına bakma fırsatı elde edecek.

“Kahveseverleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız”

Murat Kolbaşı, 600 yıllık Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yayma misyonuna sahip 55 yıllık köklü bir marka olarak İstanbul Kahve Festivali’nde Arzum OKKA ile yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’larla Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını dile getiren Kolbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda dünyanın pek çok noktasındaki festivaller ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesiseverlerle buluşuyoruz. İstanbul Kahve Festivali’nde bu yıl da birbirinden renkli aktiviteler ve özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ailesinin tüm üyeleriyle tanışmak, Türk lokumu eşliğinde bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya çıkarmak isteyenleri İstanbul Kahve Festivali alanındaki Arzum OKKA standımıza bekliyoruz.”