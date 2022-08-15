İstanbul'da her 25,99 dakikada bir yangın çıkıyor

İstanbul İtfaiyesi verilerine göre kentte geçtiğimiz yıl çıkan 20 bin 760 yangının 5 bin 368'i söndürülmemiş sigara, 5 bin 105'i ise elektrik kontağından kaynaklandı. Toplam 20 bin 760 yangının, 11 bin 463'ü "yapısal yangınlar", 9 bin 297'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi. Bu yangınlarda çok sayıda insan yaşamını yitirirken yüzlercesi de yaralandı. Bununla birlikte çıkan yangınların sonucunda milyarlarca liralık da maddi kayıp oluştu.

Yangınla mücadelenin ‘sistem’ işi olduğunun altını çizen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ‘‘Bu sistemin halkaları: doğru ve uzman eğitime sahip profesyoneller, tesise uygun seçilmiş müdahale ekipmanları ve araçları, varlık yönetimi doğru yapılan alt yapı sistemleri, IT teknolojilerinin kullanımı, sürekli hesap verebilir bir raporlama sisteminin mevcudiyeti ve Türkiye’de genelde en az önem verilen prosedür ve ilkelerin yazılıp tüm işletme çalışanları tarafından benimsenmesidir. Bu sistem sadece denetlemelerde evrak göstermek amaçlı değil, çalışanların can güvenliği ve tesisin iş devamlılığı esasını hedefte tutmalı. Bir yangının herhangi bir işletme üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez ancak halen mevcut yönetmelikler tesisleri profesyonel itfaiye ekibi bulundurma konusunda zorlayıcı değil. Bunun ‘yapılsa iyi olur’ değil ‘yapılmazsa olmaz’ statüsüne geçirilmesi, üretimin devamı ve sanayinin mevcudiyeti için oldukça gerekli. Yangın felaketlerine karşı ilk olarak bu saydıklarımızın dikkate alınarak, önlem alınmaya başlanabilir’’ dedi.

Anıl Yamaner / Falckon Türkiye CEO

Yangınla mücadelede itfaiye eğitimleri

Endüstriyel itfaiyecilik eğitimlerinin bu anlamda oldukça önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Anıl Yamaner, ‘’Türkiye endüstriyel yangın ve itfaiye eğitimleri konusunda Falckon ile önemli bir konumda bulunuyor. Endüstriyel itfaiyecilik konusunda; Türkiye’nin öncü bir konuma geçmesi bizim misyonuz ve bu konuda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Falckon; Türk itfaiyeciliğinin profesyonelliğini tüm dünyaya kanıtlıyor’’ ifadesini kullandı.

Tüm ekipmanlar kontrol altında olmalı

Ar-Ge yatırımlarının da yangınla mücadelede önem taşıdığını kaydeden Yamaner, ‘’Kendi mühendislerimiz ile geliştirdiğimiz kare kod uygulamamız ‘Falckon Fire Commander (FFC)’ ile bakımını takip ettiğimiz ve emin olduğumuz sistemlerin gerçek bir olay anında doğru çalışıp, çalışmadığını, hazır olup, olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. FFC kare kod uygulamamız ile çok kısa bir süre içerisinde ekipmanları kontrol edebiliyoruz. Ekipmana ne zaman dolum yapıldığını, bir sonraki kullanım tarihinin ne zaman olduğunu kare kodu okuttuğumuz zaman görebiliyoruz. Ekipmanın varsa bir eksikliğini tespit edebiliyor, kullanılmaz halde ise bunu anlayabiliyoruz. Bir sonraki dönemde de bakımını rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Uygulamanın dünya üzerinde örneği bulunmuyor ve halen de yeni faydalar ilave edilerek geliştirilmeye devam ediyor’’ dedi.