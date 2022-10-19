İstanbul Avrasya Ambalaj Fuarı’nda GCA’ya büyük ilgi

Gürok Grubu’nun sofra camı üretiminde 25 yılı aşkın birikim ve deneyimini, cam ambalaj sektöründe yenilikçi bir yaklaşımla devam ettiren GCA, gıda ve içecek sektörleriyle ambalaj endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren Avrasya Ambalaj Fuarı’na yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırladı.

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret

Bu yıl 27. kez düzenlenen, 13.000’i yurt dışından olmak üzere toplam 72.000 ziyaretçinin geldiği fuarda GCA standı yoğun ilgiyle karşılaştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022'nin Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi nedeniyle cam sektörünün ön plana çıktığı fuarda Fuar ayrıca GCA’nın uzun vadeli iş ortaklıkları kurduğu, var olan iş ortaklıklarını pekiştirdiği ve yurt dışındaki varlığını güçlendirmek üzere yeni iş birliklerine adım attığı bir platform oluşturdu.

“2022 Uluslararası Cam Yılı’nda fuarda sektörümüzle buluştuk”

Avrasya Ambalaj Fuarı’nın sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirdiğinin altını çizen GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret konuyla ilgili; “40’tan fazla ülkeye yaptığımız ihracatla, tasarım ödüllerimiz, projelerimiz ve yatırımlarımızla GCA sektörde öncü bir oyuncu olarak öne çıkmaya devam ediyor. 2022’nin Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi nedeniyle bu yıl 27’ncisi düzenlenen ambalaj endüstrisinin lider fuarı Avrasya Ambalaj Fuarı’nın sektörümüz açısından ayrı bir yeri var. Fuarda sektörümüzü gururla temsil ettik. Uzun soluklu iş ortaklıklarımızı güçlendirmek ve yeni ortaklıklar kurmak hedefiyle katıldığımız fuarda ziyaretçilerimizin gösterdiği ilgiden memnunuz” dedi.