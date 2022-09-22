ISS Türkiye’ye “Altın Diploma” ile ödül yağmuru

İnsan ve Kültür uygulamalarından biri olan, “Altın Diploma” ile çalışanlarını, eğitimlerini sürdürme konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan ISS Türkiye, ülke dışında da ödüllendirilmeye devam ediyor.

International Business Awards ödül programında biri Altın Kategori olmak üzere birçok kategoride ipi göğüsledi. “Yılın En İyi Çeşitlendirilmiş Hizmetler Şirketi” kategorisinde Altın kategoride birinciliği alan ISS Türkiye, “Yılın İK Ekibi” kategorisinde Gümüş, “İnsan Kaynakları Alanında Başarı” kategorisinde de Bronz ödüle layık görüldü.

The Stevie Awards for Great Employers ödül programında da jüri tarafından dünyanın en iyileri arasında değerlendirilerek, ““Yılın İnsan Kaynakları Ekibi” kategorisinde Gümüş, “En İyi Ödüllendirme ve Takdir Stratejisi” kategorisinde de Bronz madalyaya layık görüldü

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, “Altın Diploma” süreci, çalışanlara ve topluma etkisiyle ilham verici olarak nitelendirildi. Uygulamanın çalışan motivasyonunu ve bağlılığını olumlu yönde etkilediğine vurgu yapılırken bir yandan da ülkenin eğitim öğrenim seviyesi için de taşıdığı önemin altı çizildi.