ISS Türkiye’de yeni atama

45 bin çalışanı ile, 4 binden fazla müşterisine 5 bin noktada hizmet veren ISS Türkiye’de COO’luk görevine Hüseyin Çoban getirildi.

Hüseyin Çoban kimdir?

Hüseyin Çoban, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra profesyonel iş yaşamına Profilo Elektrikli Gereçler-Çerkezköy fabrikasında başladı, ardından da Delphi Otomotiv Sistemleri’nde yaklaşık 10,5 yıl boyunca görev yapan Çoban, ISS ailesine katılmadan önce Mey İçki’de çalıştı.

2011 yılında ISS Türkiye ailesine katılan Hüseyin Çoban, Genel Müdür olarak sürdürdüğü görevine artık COO olarak devam edecek.

ISS Group: Temizlik, yemek, güvenlik, haşere kontrol, bitki bakım, teknik bakım, bina yönetimi alanlarında tesis yönetimi hizmeti sunmak üzere 1901 yılında Danimarka’da kurulan ISS, bugün 30’dan fazla ülkede 40 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren küresel bir şirkettir. 500 bine yakın çalışanı ile dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise üçüncü büyük işvereni konumundaki ISS, 6 yıl üst üste IAOP 5 yıldızın sahibi olmuştur.

ISS Türkiye: ISS Group tarafından 2005 yılında tesis yönetiminin çeşitli alanlarında hizmet veren Türkiye’nin en güçlü şirketlerinin satın alınıp aynı çatı altında toplanmasıyla kurulmuştur. ISS Türkiye 45 bin fazla çalışanı ile İstanbul Genel Merkez’in yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ve Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, İzmit bölge ofislerinde 4 binden fazla müşteriye, 5 bin noktada hizmet vermektedir.