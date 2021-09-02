ISS Türkiye ve CEO’su Cavit Habib’e, Danimarka Veliaht Prensi’nden Ödül

Yurt dışında faaliyet göstererek Danimarka menşeli sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin ve değerlerin dünya çapında tanıtılması konusunda üstün çaba gösteren kişilere veya şirketlere verilen yıllık Danimarka Veliaht Prensi Uluslararası İş Ödüllerini temsil eden diploma ve heykelcik teslim edildi. Ödül töreni Danimarka İhracat Birliği ile birlikte düzenlendi.

Üç farklı kategoride ödül verildi. ISS Türkiye ile Cavit Habib’in İş Mükemmelliği Ödülüne layık görülmesi ile ilgili olarak ise jüri, ISS Türkiye’nin çalışanları ile iş birliği halinde dijital bir iş modeli oluşturmasını ve bu şekilde şeffaflığı sağlayarak şirkette kararların verilere dayanarak alınmasının mümkün kılındığını vurguladı. Bunun yanı sıra ISS Türkiye’nin cinsiyet eşitliği konusunda aktif olarak çalışması, eğitimi ve birliği teşvik eden bir iş yeri oluşturarak, çocukların eğitimine destek sunması ve kadınların çalışma haklarını desteklemesi övgü topladı.

ISS Grubunun iştiraki olan ISS Türkiye 2005’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 2020 yılında ülkedeki personel sayısını 6 binden 43 bine çıkarttı ve Türkiye’nin en büyük üçüncü işvereni oldu.

ISS Türkiye ve CEO’su Cavit Habib, “Bu ödülü Türkiye’deki kurumumuz ve ön saflarda yer alan kahramanlarımız adına almaktan gurur duyuyorum. İlk günden itibaren işimizi ISS değerleri ile müşterilerimize gösterdiğimiz bağlılık ve tutkuyu temel alarak inşa etme konusunda kesinlikle kararlıydık. Bu, Türkiye’de oluşturduğumuz kurumumuzun başarıyla büyümesinin ardında yatan önemli faktör olmuştur” dedi.

İş Mükemmelliği Ödülü, kurumun yönetilmesiyle ilgili dört kriterde başarı kazanma doğrultusunda hayata geçirilen üstün uygulamalara odaklanıyor: Ekonomik Etki, Öncü İnovasyon, İlham ve Geleceğe Yönelik Bakış Açısı.