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ISS Grup İnsan ve Kültür Başkanlığına yeni atama

17.000’e yakın kadın çalışanı olan ISS Türkiye’de Grup İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine Mari Bengi atandı. İnsan Kaynakları alanında köklü bir geçmişe sahip olan Bengi, ISS Türkiye ile birlikte insana dokunan çalışmalar üretmeye devam edecek.

İş Dünyası 16.08.2021, 11:25
ISS Grup İnsan ve Kültür Başkanlığına yeni atama

Mari Bengi kimdir?

Mari Bengi, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetiminde Yüksek Lisans derecesini aldı. Ardından 2018-2019 yılları arasında SDA Bocconi Universitesi'nde Özel Liderlik Gelişim Programını tamamladı.

Lisans eğitimi sonrası, 1997'de P&G'de başladığı çalışma hayatını Vestel’de sürdüren Bengi, ardından sırasıyla ATÜ Duty Free İşletmeciliği'nde İnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Müdürü, Msearch’te Danışman, Desa Grup’ta İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak da uluslararası bir ilaç firması olan Chiesi Türkiye'de 2010 yılından itibaren İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.

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