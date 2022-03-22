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İsra Holding’den “v” serisi 14 farklı ülkeden yatırımcı çekti

Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla çeyrek asırdır gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, 2022 Vizyonunu ve Yeni Projelerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

İş Dünyası 22.03.2022, 14:43 22.03.2022, 14:52
İsra Holding’den “v” serisi 14 farklı ülkeden yatırımcı çekti

Son dönemde yatırım atağına geçen İsra Holding, V markaları projelerinin yanı sıra Başakşehir’deki Palladium’un ticari ünitelerini de bünyesine katarak yaptığı yatırımlardan 5,5 milyar TL’lik geri dönüş bekliyor.

İsra Holding, geliştirdiği “V” markalı projelerinden V Orman Resort’u doğanın kalbi Bolu-Mudurnu’da, AVM konseptine sahip V Mall İstanbul projesini ise İstanbul – Başakşehir’de hayata geçiriyor.

İsra holding ayrıca, 14 farklı ülkeden yatırımcının yer aldığı V Mall İstanbul AVM’nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimini ECE Türkiye’ye emanet etti.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı

DOĞA İLE İÇ İÇE KONUMLANAN ‘V ORMAN RESORT’UN YÜZDE 95’İ TAMAMLANDI

“V” markalı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine Bolu-Mudurnu’da ‘V Orman Resort’ turizm kompleks projesiyle başlayan İsra Holding, yüzde 95’i tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlara başladı.

70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort’ta projeyi çevreleyen yaklaşık 40 hektarlık mesire alanı bulunuyor.

Bölge turizmine ve istihdama katkı sağlayacak projede yer alan villa ve apartlar hisseli gayrimenkul modeli ile satışa sunuluyor. Hisselerin satışı, minimum bir hafta ve tam satışı da 52 hafta olacak şekilde planlandı. Termal otel kısmı ise 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verecektir.

Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; erkek, kadın spa merkezleri, termal havuzlar, sağlık merkezi, kardio, fitness, konferans ve toplantı salonları ve alışveriş merkezine yer veriliyor. Alacarte restaurantlarda ise dünya mutfakları ve yöresel lezzetler misafirlere sunulacak.

Doğa, sağlık, kültür, spor, termal, spa, kongre ve konferans etkinliklerinin bir arada yer alacağı V Orman Resort’te tüm misafirler için Anadolu misafirperverliğinin en üst seviyede sunulacağı aktivite ve faaliyet alanları da planlandı. ATV’den paintball’a, bisiklet turlarından macera parkına, çocuk parklarından spor alanlarına, mini kulüplerden çevre turlarına, trekking alanlarından kapalı oyun alanlarına, organik tarımdan hayvancılığa ve hobi bahçelerine kadar birçok aktiviteye yer verilecek.

Ziyaretçilere 12 ay boyunca hizmet vermesi planlanan V Orman Resort’ün 1. Etabı bu yılın sonunda hizmete açılacak.

V MALL İSTANBUL AVM’YE 14 FARKLI ÜLKEDEN YATIRIMCI

V Mall İstanbul projesi, Başakşehir’de Emlak Konut GYO’dan alınan arsa üzerinde geliştiriliyor.

Öz sermayeye sahip çoklu ortaklık yapısıyla hayata geçirilen projede inşa çalışmalarına başlanıldı. 119 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip V Mall İstanbul projesinin; Başakşehir’in modern turizm-ticaret merkezi haline getirilmesinin yanı sıra binlerce istihdamın ve yeni iş sahalarının doğmasına da imkan sağlaması bekleniyor.

14 farklı ülkeden yatırımcının yer aldığı V Mall İstanbul projesi, örnek yatırım ve finansman modeliyle de dikkat çekiyor. Geliştirilen modelde ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomiye ve istihdama katkı sunulması planlanıyor.

160’tan fazla mağazanın yer alacağı yeni nesil AVM konseptli V Mall İstanbul; seçkin markalar, rafine lezzetler, zincir mağazalar, kafe ve restoranlar, sanat ve eğlence ünitelerinin yer alacağı mekânlarla İstanbulluların hayatına değer katacak.

V Mall İstanbul AVM’nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimi ise ECE Türkiye tarafından yapılacak.

ULAŞIM AĞLARI İLE ÇEVRİLİ BİR LOKASYONDA YÜKSELİYOR

V Mall İstanbul; İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadyumu, Başakşehir Millet Bahçesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok mega projeye çok yakın mesafede yer alıyor.

Proje, yanı başında planlanan iki Metro hattı, tramvay hattı ve toplu ulaşım hatlarıyla ziyaretçilere ve yatırımcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Son dönemde devam eden sayılı AVM projelerinden olan V Mall İstanbul’un 2024’ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

TAVLI, “ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN STRATEJİSİNİ BELİRLEDİK VE PROJE YATIRIMLARIMIZI ŞEKİLLENDİRDİK”

Turizm, Perakende, Sağlık ve Enerji yatırımlarının önümüzdeki dönemde stratejik açıdan fırsatlar sunacağını belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapımızla gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe Doğu Anadolu Bölgesinde birçok noktada sondaj ve kuyu açma faaliyetlerini aktif olarak sürdürüyoruz. Temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektöründe ise ‘V’ markalı projeler geliştirdik. Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort projemiz ile İstanbul’un planlı ve hızlı gelişen bölgesi Başakşehir’de V Mall İstanbul Projemizin startını verdik. İsra Holding olarak amacımız; ülkemiz için değer üretmek, geliştirdiğimiz ve yatırım planlamasına aldığımız projelerle de ekonomimize ve istihdama katkı sağlamak.

“BAŞARIMIZIN TEMELİNİ ARSA, FİNANS VE LOKASYON OLUŞTURUYOR”

Grubumuzun, gayrimenkul geliştirme noktasındaki başarısının temelini doğru sektörü belirleme, finansman modeli ve lokasyon oluşturuyor. Geliştirme sürecinde ki adımlarımızı sırasıyla yatırım yapacağımız sektörün tespiti, finansman modelinin belirlenmesi ve projeye değer kazandıran lokasyon avantajını da dahil ederek örnek bir model sergiliyoruz.

Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort kompleksimiz, inanıyorum ki; doğayı seven, huzuru arayanların ilk adresi olacaktır. Amacımız; V Orman Resort kompleksimizde doğayı ve teknolojiyi mükemmel bir uyumla birleştirerek ziyaretçilerimize hizmet ve konfor noktasında eşsiz bir deneyim sunmak. Bu yıl sonunda inşallah projemizin 1. etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Projemiz tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1.500 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız.

“V MALL İSTANBUL’A YATIRIMCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR”

‘V’ markalı diğer bir projemiz, İstanbul-Başakşehir’deki V Mall İstanbul. Öz sermaye ile çoklu ortaklık yapısına sahip projemizde şu an 14 farklı ülkeden yatırımcımız bulunuyor. Ortaklarımız, V Mall İstanbul’dan hisse satın alarak yatırımını gerçekleştiriyor. Hisse alan yatırımcılarımız güçlü ve büyük bir projenin ortağı olarak AVM içerisinde yer alan işletmelerle sürdürebilir yüksek gelir elde edecek. Projemize başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden yatırımcıların ilgisi devam ediyor.

“ÜLKE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI SUNUYORUZ”

V Mall İstanbul projemiz için geliştirdiğimiz örnek yatırım ve finansman modeli ile ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomimize ve istihdama katkı sağlıyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız.

İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadyumu gibi insan sirkülasyonuyla etki alanı büyük olan V Mall İstanbul AVM’nin yatırımcılarımıza kazanç dolu fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Projemize ilgi duyan, yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. V Mall İstanbul Alışveriş Merkezimizin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimini de sektöründe öncü olan, güven duyduğumuz ECE Türkiye’ye emanet ettik.

“PALLADIUM TİCARİ ÜNİTELERİNİ BÜNYEMİZE KATTIK”

Öte yandan İsra holding olarak V Mall İstanbul projemize komşu olan Başakşehir’deki Palladiumu bünyemize kattık. Hayata geçirdiğimiz projelerle ve bünyemize kattığımız Pallladium ile birlikte 5.5 milyar TL’lik geri dönüş bekliyoruz. Şimdiden bünyemize kattığımız Palladium ile V Orman Resort ve V Mall İstanbul projelerimizin yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi

#isra holding #v serisi
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