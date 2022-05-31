İSO ilk 500'ü açıkladı! Peki ilk 10'da kimler var?
İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’nın sonuçları yayımlandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO’nun ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı.
Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kuruluşu değişti. Geçen yıl Oyak-Renault’nun yer aldığı üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden satışla üç sıra birden yükselen “Star Rafineri” yükseldi.
Star Rafineri’yi 46,2 milyar liralık üretimden satışla “Toyota Otomotiv” takip ederken, beşinci basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10. sırasında yer alan “İskenderun Demir ve Çelik” yer aldı.
Altıncı sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, “Ereğli Demir ve Çelik” 36,8 milyar lirayla 7’nci, “Arçelik” 35,8 milyar lirayla 8’inci, Oyak-Renault 34,4 milyar lirayla 9’uncu, Tofaş 26,6 milyar lirayla 10’uncu oldu.
KURULUŞLAR ve ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL)
- 1- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 136.793.346.358
- 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 67.305.202.746
- 3 Star Rafineri A.Ş. 55.187.004.901
- 4 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 46.152.742.040
- 5- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 38.669.497.386
- 6- (İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ)
- 7-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 36.787.827.783
- 8- Arçelik A.Ş. 35.788.965.875
- 9 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 34.413.732.641
- 10 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 26.566.750.666