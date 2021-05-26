İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?

Veriler, bu şirketin İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) olduğuna ve cirosunun 24 ile 31 milyar TL arasında olduğuna işaret ediyor. İAR'ın sahiplerinin diğer altın şirketi de büyük yükseliş kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bugün ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk sırasında, uzun yıllardır olduğu gibi yine Tüpraş yer aldı. Şirket, 58,6 milyar TL'lik üretimden satış, 63,6 milyar TL'lik net satış rakamına ulaştı.

Listede dikkat çeken bir detay ise, 5. sıradaki şirketin isminin açıklanmaması oldu. Söz konusu ‘gizemli' şirketin, 2019'da ise 9. sırada yer aldığı bilgisi dosyada yer aldı.

Gazeteci Recep Erçin sosyal medya paylaşımında, "Bu şirket geçen yıl da listede 9. sıradaydı. 2018'de listede yoktu. Nace koduna ve faaliyet koduna göre bu şirket değerli metal sektöründe iş yapıyor. Muhtemelen Altın Rafinerisi" dedi.(kaynak:patronlardunyasi)